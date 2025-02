Leve alivio: baja la temperatura este martes en la provincia

Baja la temperatura este martes en Mendoza, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada traerá un alivio tras un fin de semana de intenso calor, con una máxima de 29°C y una mínima de 20°C.

El cielo estará despejado durante todo el día, y se esperan vientos moderados del sudeste con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El pronóstico para este martes.

Después de varios días sofocantes, este descenso en las temperaturas dará un respiro a los mendocinos, aunque el calor no se despide del todo. No obstante no durará mucho ya que el miércoles el termómetro volverá a marcar más de 30°.