La herramienta que permite conocer los secretos mejor guardados de YouTube, la plataforma de videos que cumple 20 años

YouTube podrá aparentar no ser hermética. Le da la cara al público. Puedes ver un torrente ininterrumpido de contenido desde hoy hasta tu último suspiro. Se ha realizado un cúmulo de investigaciones sobre la plataforma, desmenuzando todo desde la economía de mercantilización que la envuelve hasta los efectos de radicalización de su algoritmo...

Pero la imagen se enturbia cuando empiezas a hacer una simple pregunta. Por ejemplo: ¿qué tanto contenido de YouTube miramos todos?

Google, la empresa dueña de YouTube, mantiene silencio sobre ese y otros detalles. En febrero, la compañía reveló que las personas que entran a YouTube a través de sus televisores miran colectivamente mil millones de horas al día, pero los números totales para la plataforma son un enigma.

Según se estima, YouTube tiene alrededor de 2.500 millones de usuarios mensuales -casi una de cada tres personas en el planeta- y el usuario de aplicación móvil promedio mira algo así como 29 horas al mes. Con esto en mente, hagamos unos cálculos de servilleta.

Si hacemos un par de suposiciones y decimos que el promedio de visualización mensual de un usuario de la app puede ser aplicado a todos los usuarios de YouTube tanto en el sitio web como en televisión, podemos multiplicar 2.500 millones por 29 horas.

Eso nos diría que la humanidad consume más o menos 8,3 millones de años de videos en YouTube todos los meses. En 12 meses, eso suma casi 100 millones de años, un período de tiempo cientos de veces mayor que toda la historia humana.

¿Cuántos videos de YouTube existen? ¿De qué tratan? ¿Qué idioma hablan los YouTubers (usuarios de YouTube)?

Este 14 de febrero de 2025, la plataforma cumple 20 años activa. Eso es una cantidad enorme de videos. Pero realmente no tenemos idea de cuántos son. Google conoce la cifra. Pero no te la revela.

Los expertos consideran eso un problema. En la práctica, uno de los sistemas de comunicación más poderosos jamás creados, una herramienta que provee información e ideas a un tercio de la población mundial, está operando en la sombra.

Eso se debe en parte a que no hay una manera fácil de obtener un muestreo aleatorio de los videos, según Ethan Zuckerman, director de la Iniciativa para la Infraestructura Digital Pública de la Universidad de Amherst, Massachusetts, en EE.UU.

Puedes seleccionar tus videos manualmente u optar por las recomendaciones del algoritmo, pero es difícil hacer una selección no sesgada que sirva para un estudio real valioso.

Hace unos años, sin embargo, Zuckerman y su equipo de investigadores encontraron una solución: diseñaron un programa informático que escoge videos de YouTube al azar, probando miles de millones de URL a la vez. Getty Images

La herramienta podría designarse como un bot, pero eso es probablemente una exageración, señala Zuckerman. "Un término más técnico y exacto seria un 'raspador'", explica.

Los resultados de ese raspador nos está dando la primera perspectiva de lo que realmente está pasando en YouTube.

En sus 20 años de operación, YouTube ha forjado las sensibilidades de generaciones enteras y redefinido la cultura global. Los sondeos muestran que YouTube es el sitio de redes sociales más popular por mucho en EE.UU., con 83% de adultos y 93% de adolescentes entre sus clientes.

Es el segundo sitio web más visitado del mundo, según la mayoría de los cálculos, superado sólo por el propio Google.com. Pero, a medida que la plataforma entra en su tercera década, los hechos más básicos de YouTube son un secreto cuidadosamente guardado.

Un portavoz de Google compartió un mensaje de blog sobre el algoritmo de recomendaciones de la plataforma, pero rehusó comentar sobre las estadísticas y otros asuntos mencionados en este artículo.

Por ahora, los misterios de YouTube continúan. Google es la compañía matriz de YouTube y guarda sus secretos celosamente.

Métodos inusuales

"Es extremadamente difícil entender que es lo que pasa dentro de las plataformas de redes sociales, porque mientras que las compañías que las operan divulgan públicamente ciertas cosas, esas divulgaciones son fragmentadas y un tanto engañosas", afirma Paul Barrett, vicedirector de Centro Stern de Empresa y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York.

"Creo que Google tiene un instinto de que no está en su interés resaltar lo colosal que es YouTube, el número titánico de usuarios, la cantidad fenomenal de contenido. Google no quiere que ser vea cuan influyente es en realidad".

Pero Zuckerman y sus colegas descubrieron una manera para echar un vistazo a lo que sucede detrás de la cortina.

Los URL de YouTube tiene un formato estándar. Salvo una pocas excepciones, las direcciones empiezan con "youtube.com/watch?v=" y terminan con una serie única de 11 caracteres. Por ejemplo, la serie identificadora de Gangnam Style es 9bZkp7q19f0.

Con eso, los investigadores escribieron un programa que básicamente genera 11 caracteres al azar y revisa si hay un video correspondiente. Cuando el raspador encuentra uno, lo descarga.

Zuckerman explica que se puede imaginar como un adolescente inquieto marcando números aleatorios para hacer llamadas de broma después de haberle echado mano a la licorera de sus padres. 93% de los adolescentes en Estados Unidos son clientes de YouTube.

"Si yo quisiera saber cuántos números telefónicos válidos hay en el prefijo 212 de Nueva York, podría simplemente marcar 212 y siete números al azar para ver si alguien contesta. Probablemente recibiría muchos insultos si lo hago demasiado, pero al final recogería suficientes datos para descifrarlo", cuenta Zuckerman.

"Eso es lo que hicimos con YouTube. Lo que pasa es que YouTube tiene 18,6 trillones de números potenciales, así que tendrías que marcar unos cuantos miles de millones antes de que alguien conteste", agrega.

Así, el laboratorio de Zuckerman deja que el raspador marque (a lo borracho) a YouTube una y otra vez hasta que acumule un cúmulo de datos suficientemente grande.

Para recopilar los primeros 10.016 videos que obtuvieron para su estudio inicial, el raspador probó más de 18 billones de URL potenciales. Tuvieron casi 1.870 millones de resultados erróneos por cada video real que encontraron. Cualquiera que hiciera este trabajo por sí mismo, y gastara tres segundos en cada intento, le tomaría un promedio de 178 años antes de encontrar un solo video.

Cuando los investigadores analizaron sus hallazgos, los resultados cuestionaron la narrativa prevaleciente de lo que YouTube es en realidad.

Estadísticas secretas

La primera pregunta fue sencilla. ¿Cuántos videos han cargado las personas a YouTube? Al comienzo Google solía publicar esa estadística, cuando YouTube tenía algo que probar.

Cuando Google compró la plataforma en 2006, se cargaban unos 65.000 videos diariamente. Más recientemente, la compañía dice que se cargan más de 500 horas cada minuto, pero guarda silencio sobre el número de videos.

Zuckerman y sus colegas compararon el número de videos que encontraron con el número de intentos que les tomó y llegaron a un estimado: en 2022, calcularon que YouTube almacenaba más de 9.000 millones de videos. Para mediados de 2024, ese número había crecido a 14.800 millones de videos, un salto de 60%.

Para muchos, YouTube trae a la mente las caras de entusiastas influenciadores compitiendo por dinero y fama, o creadores de contenido profesionales como MrBeast o Joe Rogan. Pero los investigadores luego tomaron un subconjunto de videos y dejaron que inspectores humanos revisaran cada uno para contestar una serie de preguntas sobre lo que vieron.

En su mayoría, no encontraron el trabajo de profesionales. La mayoría del contenido en YouTube no es hecho profesionalmente.

Sólo 0,21% de los videos analizados contenían algún tipo de monetización, como patrocinio o publicidad en el propio video. Menos de 4% de los videos incluyeron un llamado a tomar acción como las famosas invitaciones de YouTube a pulsar "me gusta", comentar o subscribirse.

Los que tenían algún tipo de escenografía o diseño de fondo representaron 14% de los videos, mientras que sólo el 38% habían sido sometidos a algún tipo de edición. Más de la mitad de los videos estaban afectados por una "notablemente temblorosa" cámara.

Apenas un 18% de los videos fueron catalogados con un sonido de alta calidad, y la calidad del audio variaba significativamente casi el 85% del tiempo. Más de 40% sólo tenía música y nada de diálogo. Aproximadamente 16% de los videos en la muestra eran principalmente imágenes estáticas.

Los principales YouTubers atraen audiencias de cientos de millones, pero los investigadores estimaron que la media de visualizaciones de videos en YouTube es apenas 41, y 4% de los videos no se han visto ni una sola vez.

Casi 74% de los videos tienen cero comentarios. Un 89% no tienen "me gusta". Los típicos videos de YouTube aparentemente no sólo llaman poco la atención, también son muy cortos. Según sus evaluaciones, la media de duración de un video en YouTube es de sólo 64 segundos, y más de un tercio de los videos duran menos de 33 segundos. Según la investigación del equipo de Zuckerman, la mayoría de los videos llamaron poco la atención y no recibieron un "me gusta", comentarios o subscripción.

Dudas preocupantes

En un entonces, YouTube se vendía como una herramienta para gente común y corriente. El eslogan inicial de la empresa era "lánzate tú mismo". Pero actualmente, YouTube sugiere que es más un servicio para que la gente vea el trabajo de creadores profesionales.

En su carta anual de 2025, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, aseguró que la misión de la compañía seguía siendo "dar a todos una voz", pero la mayor parte del mensaje fue una discusión de cómo los "YouTubers se están convirtiendo en las empresas emergentes de Hollywood" y que "YouTube es la nueva televisión".

Esa narrativa no aborda una parte crítica del panorama, comenta Ryan McGrady, investigador principal del laboratorio de Zuckerman, que participó en el proyecto del raspador.

YouTube es un servicio gratuito que fue construido desde cero por una empresa privada, y se podría argüir que Google sería capaz de administrar la plataforma así. Pero cuando se examina cuántas personas realmente están usando YouTube, se ve menos como TV y más como infraestructura, indica McGrady. Aunque el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, asegura que la compañía sigue dando "a todos una voz", también afirma que se ha convertido en "la nueva televisión".

"La mayoría de nosotros se imagina que YouTube es este lugar donde los millonarios regalan premios al estilo del concurso Juego del Calamar", afirma. "Pero cuando quieres tener una conversación sobre YouTube y su sitio en nuestra sociedad, debemos observar las maneras en que se usa, no solo las maneras en que se consume".

YouTube es uno de los depósitos de facto de internet, el primer sitio donde muchos de nosotros vamos cuando tenemos un video que queremos lanzar o guardar en línea.

También es el lugar donde, por ejemplo, las sesiones de las autoridades locales se transmiten, aportando una oportunidad vital de responsabilidad pública en formas que no eran posibles antes de su existencia.

No es únicamente una "plataforma", dice McGrady, es una pieza de infraestructura crítica, y así es como debería ser regulada. "Para las compañías que poseen tanto de nuestra esfera pública, hay un mínimo de expectativas que deberíamos tener en términos de transparencia".

Google está bajo más presión reguladora que nunca antes. La empresa ha enfrentado múltiples casos en todo el mundo que la acusan de tener monopolios ilegales en varias industrias. Google ha perdido varios de ellos y actualmente se defiende de otra serie de demandas antimonopolio.

No obstante, YouTube se ha librado de mucho del escrutinio que enfrentan a sus principales competidores de las redes sociales, según Barrett de la Universidad de Nueva York.

Mark Zuckerberg y Elon Musk emiten frecuentes y vociferantes pronunciamientos sobre cómo manejan sus empresas y lo que está pasando en sus plataformas. "Google, al contrario, se ha mantenido lejos del cruce de fuego, optando por una estrategia de mayor sigilo, una estrategia que yo diría les ha funcionado bastante bien", expresa. La Unión Europea es uno de los entes que tienen casos antimonopolio en contra de Google.

"Las redes sociales son una anomalía cuando se trata de lo poco que las empresas tienen que explicar de sí mismas si las comparas con otras industrias como las de finanzas, o agricultura o incluso comunicación", señala Barrett.

"Pero las compañías de redes sociales son protagonistas fundamentales no sólo en comunicación masiva pero en todos los asuntos de la vida política y cívica", asegura.

Lo más importante que hay que entender es el mecanismo interno del algoritmo de YouTube, un sistema que tiene un poder astronómico sobre la distribución de información por todo el mundo, dice Barrett. Pero los detalles sencillos de lo que sucede en la plataforma también son importantes.

"Sería muy valioso conocer todos los hechos que actualmente están tan ocultos e indisponibles. Son las piezas fundamentales para hacer investigaciones más profundas", indica.

"Sólo te llevan hasta cierto punto, pero hay que empezar en algún lugar. Entre más información básica tengamos para evaluar, más saludable será el debate público sobre el papel de las redes sociales en la sociedad".

*Thomas Germain es un periodista senior de tecnología de la BBC. Durante un década ha cubierto temas de IA, privacidad y los lugares más recónditos de la cultura de internet.