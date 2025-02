El relato de Adrián Simancas, el joven que fue tragado y expulsado por una ballena en el Estrecho de Magallanes

Un hecho inusual sorprendió a un venezolano y su hijo en Punta Arenas, Chile, durante una expedición en el Estrecho de Magallanes. Adrián Simancas, de 24 años, fue tragado y luego expulsado por una ballena jorobada mientras realizaba una actividad de packraft en la zona.

Si bien el incidente ocurrió el pasado 8 de febrero, el video se volvió viral en las últimas horas. El momento clave se produjo alrededor de las 15:00 horas, cuando Dell Simancas, de 49 años, grababa a su hijo en plena travesía. De repente, un fuerte sonido alertó al padre, quien al girarse notó que Adrián había desaparecido tras el accionar de la ballena. Según relató, pasaron unos tres segundos antes de que el joven fuera expulsado nuevamente a la superficie.

Horas más tarde, Dell detalló que las condiciones climáticas empeoraron tras el incidente, lo que los llevó a cancelar el resto de la travesía. “No lo vi por unos segundos y me asusté, pero luego salió disparado”, explicó el padre.

Mirá el video del momento en el que lo devora la ballena y luego lo expulsa

A pesar del inesperado episodio, ambos aseguran que no dejarán de explorar la naturaleza. Es más, a las pocas horas, Adrián se animó a charlar con la prensa para relatar el inusual suceso. “Sentí como un golpe por detrás, entre algo que me levantaba y me succionaba al mismo tiempo. Una sensación como cuando te golpea una ola, pero era demasiado fuerte”, relató el joven en diálogo con los periodistas de Buenos Días a Todos, el magazine de TVN de Chile.

“Cuando volteo alcanzo a ver algo entre azul oscuro y blanco, y me roza un poco la cara una textura babosa y se cierra alrededor de mí. Esto fue en menos de un segundo, muy rápido. No entendía qué pasaba. Mientras estaba hundiéndome sin poder ver nada pensé que había muerto, que ya no tenía nada que hacer”, recordó el joven.

Mirá el video del relato de Adrián Simancas

Enseguida, recordó que hubo dos segundos en los que sintió que su chaleco lo tiraba hacia arriba para, finalmente, salir a la superficie nuevamente. “Cuando salgo del agua sentí miedo de que volviese a atacarme. Yo le advertía a mi papá y ahí es cuando él me estaba tranquilizando”, agregó Adrián.

“Teníamos todas las medidas de prevención”, aseguró el joven que venía haciendo cursos de rescate junto a su padre. Asimismo, contaban con gps, mensajes satelitales, equipos de protección y trajes secos por el riesgo de hipotermia en la zona, por lo que estaban sumamente preparados para cualquier acontecimiento.