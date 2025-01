Granizo: el daño colateral en los cultivos "afectó a esta cosecha y a la que viene"

La tormenta de granizo que cayó este lunes sobre La Paz, General Paz y San Rafael dejó daños muy graves en viviendas, infraestructura y cultivos. Algunos diputados pidieron declarar el estado de emergencia para los dos departamentos, después de que el temporal haya arrancado cientos de árboles de raíz y provocado daños estructurales difíciles de revertir en el corto plazo. La peor parte, sin embargo, se la llevaron las áreas productivas.

Hubo una reunión entre productores y dirigentes de cooperativas de General Alvear para evaluar el daño. "La imagen era desoladora. Y el testimonio de los ingenieros y viñateros fue muy impactante. La tormenta tuvo poder de daño y una fuerza desmesurada que no había sido vista hacía mucho tiempo", comentó en MDZ Radio Nicolás Vicchi, gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI).

El dirigente también indicó que el daño que dejó la tormenta "no solo afecta lo productivo sino también lo social". Es que, según contó, "un ingeniero me comentaba que después de la reunión se tenía que ir a la finca con un bidón de agua. Como no tienen luz no pueden prender el pozo para tomar agua. Y ahora van a estar iluminándose con velas por no se sabe cuánto tiempo". Esto fue porque muchos de los árboles arrancados cayeron en el alambrado eléctrico, afectando el servicio para muchos hogares.

"Esta tormenta queda fuera de comparación. La magnitud fue tanta que incluso dañó a las fincas que tenían telas", agregó y la calificó como una especie de anomalía. Avicchi cree que ni el suspendido sistema de lucha antigranizo habría podido frenar lo que fue el temporal.

La reunión fue en Real del Padre, la localidad más afectada. "En esa zona podemos hablar de un daño que supera el 80% en lo que es vid. Por lo que escuchaba, en frutales el daño es peor", destacó Vicchi.

La tormenta "afectó no solo esta cosecha sino también la que viene por la merma de productividad", confesó y señaló: "Todas las cooperativas hemos destinado unos fondos específicamente dirigidos para los productores más afectados. La idea es ayudar para que se levanten. Porque esto es así: Levantarse y seguir".