La Anmat prohibió la venta de una serie de protectores solares y productos cosméticos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió uso, comercialización, distribución y publicidad de una serie de productos cosméticos que no cuentan con la debida inscripción a nivel nacional. La medida, establecida mediante una disposición oficial este viernes, busca proteger a los consumidores ante la venta de productos sin certificación sanitaria.

Durante inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se detectó que estos productos carecen de número de legajo del importador, información obligatoria según la Resolución N° 155/98, y no cuentan con número de lote ni fecha de vencimiento en algunos casos.

Además, la Anmat verificó que los productos no figuran en su base de datos de cosméticos habilitados, lo que significa que no se puede garantizar su seguridad, ni el cumplimiento de normas higiénico-sanitarias y de composición.

Asimismo, en el caso del importador A&Y Hello LED Ltd, mencionado en el etiquetado del producto "CHERRY PICKED FOR THE FLUSH LIP AND CHEEK TINT", no se encontraron antecedentes de habilitación sanitaria en Argentina.

Los productos prohibidos

Los productos afectados por la prohibición incluyen:

"COUNTOURING BLUSH" marca MOCMALLURE

"LIP GLOSS" marca MOCMALLURE (contenido neto: 18 ml)

"GLITTER FACE AND BODY GEL" marca RIMOCOO (contenido neto: 33 ml)

"CHERRY PICKED FOR THE FLUSH LIP AND CHEEK TINT" marca SHEGLAM (contenido neto: 6 ml, fabricación en China)

"SUNSCREAM FACE AND BODY SUN LOTION SPF 50 PA +++ VITAMINA C" marca SAS (contenido neto: 100 gr)

"SUNSCREAM FACE AND BODY SUN LOTION SPF 50 PA +++ COLLAGEN" marca SAS (contenido neto: 100 gr)