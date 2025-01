Fibromialgia: un dolor persistente que continúa siendo un desafío

La fibromialgia se caracteriza por un dolor generalizado y duradero por más de tres meses por encima y por debajo de la cintura, en ambos lados. Los criterios diagnósticos del Colegio Americano de Reumatología incluyen un índice de dolor generalizado o escala de intensidad de síntomas que incorporan manifestaciones que se consideran características claves de fibromialgia, como cansancio, síntomas cognitivos y somáticos.

La comprensión del proceso de la enfermedad está evolucionando y hoy existen opciones terapéuticas pero el tratamiento con esta clase de dolor crónico generalizado continúa siendo un desafío. En exclusiva para MDZ la opinión del Dr. Lucas Garategui, Médico Neurocirujano del Hospital Italiano de Buenos Aires y Miembro del Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría nos dice que “la fibromialgia es un trastorno crónico complejo caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado y persistente, acompañado de modo frecuente de síntomas comórbidos como alteraciones del sueño, fatiga crónica, síndrome de intestino irritable y disfunciones emocionales, tales como ansiedad y depresión”.

El Dr. Garategui afirma que se estima dicha afección entre el 2% y el 4% de la población mundial con una prevalencia en aumento en diversos grupos poblacionales.

- ¿Nos puede decir cuál es su etiología?

- Permanece desconocida pero la evidencia científica sugiere que la fibromialgia se encuentra relacionada con mecanismos de sensibilización central del sistema nervioso, los cuales amplifican las señales del dolor. Asimismo, se han identificado factores contribuyentes de origen hormonal, genético, psicológico y social que interactúan de modo complejo en su desarrollo y mantenimiento. Este trastorno de carácter multidimensional, exige un enfoque interdisciplinario tanto para su diagnóstico como para su tratamiento.

En esto coincide el Licenciado en Kinesiología y Fisiatría, Javier Furman: “La fibromialgia es un síndrome difícil de diagnosticar, aunque cada vez tiene más impacto social –especialmente entre las mujeres- y condiciona en gran medida la vida de las personas que la padecen”.

El libro de Javier Furman

- Cuando atiendo a un paciente con fibromialgia él me dice qué es lo que tiene y a menudo no se equivoca, pues ha entendido muy bien los síntomas. El gran desafío radica en entender cuál es el tratamiento específico para cada persona en particular para que pueda llevarlo adelante sin abandonarlo y finalmente, en el mejor de los casos, curarse.

Javier Furman acaba de publicar por Editorial El Ateneo “Fibromialgia” una investigación clara y precisa de su trabajo que lo lleva a cabo durante años. Antes de dedicarse a la salud funcional integrativa, Furman se especializó en columna vertebral y lleva vistos en su vida profesional alrededor de 40.000 pacientes.

Furman tiene una posición tomada que comparto.

- Cuando le decimos a una persona que sufre que tiene una patología crónica, implícitamente le damos a entender que no tiene posibilidades de mejorar. Hoy en día, quienes adoptamos un enfoque integrativo de la salud, hablamos de enfermedad persistente, de tal manera de empezar a trabajar el síntoma sin una base de predisposición negativa o sesgo por parte del facultativo.

Agrega que si modificamos las creencias por lo tanto, nuestra conducta y como consecuencia, obtendremos otro resultado. Fibromialgia un libro de Javier Furman (Editorial El Ateneo, 2025) es imprescindible leer.

En conclusión, aunque nuestra comprensión del proceso de la fibromialgia está evolucionando y existen más opciones terapeúticas, el diagnóstico y el tratamiento con dolor persistente generalizado continúa siendo un desafío. Para su tratamiento se emplea un abordaje multimodal que incluye tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, sumado a tratamientos psicoterapeúticos de carácter indispensable, con el fin de lograr los mejores resultados posibles. Carlos Gustavo Motta.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.