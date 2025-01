El desesperado mensaje de la esposa de Nahuel Gallo tras 45 días de detención

Nahuel Gallo sigue detenido en Venezuela y ya han pasado 46 días con escasas noticias. El 8 de diciembre pasado, lo que era una visita familiar terminó de forma abrupta cuando las autoridades bolivarianas se llevaron al gendarme argentino en un vehículo, para no dar más detalles sobre su paradero.

La esposa de Nahuel Gallo, María Alexandra Gómez, lanzó un fuerte pedido en los medios de comunicación para que liberen a su pareja y acusó al gobierno de Nicolás Maduro, recientemente reelecto de manera sospechosa, de haber arrestado a Nahuel Gallo arbitrariamente. Gómez habló sobre la difícil situación que transita la familia en MDZ Radio.

Gómez confirmó que, como el resto de la sociedad, las últimas noticias que la familia ha recibido sobre el estado de salud de Nahuel Gallo y su paradero vienen a partir del video difundido por las autoridades venezolanas el 2 de enero. "No sabemos nada más. No hemos recibido ningún tipo de información ni oficial ni extraoficial. Seguimos con el mismo pedido y con la misma angustia todos los días", lamentó.

El pasado martes fue el segundo cumpleaños del hijo de ambos. "Nahuel lo ama y sé que está sufriendo. Siempre me pregunto: ¿Si Nahuel es inocente, por qué se le están haciendo este tipos de cosas?", dijo cuestionando las intenciones de las autoridades venezolanas. Además reveló que trata de mantenerse al margen por una razón escalofriante: "Cualquier cosa que diga puede perjudicarlo a él. No puedo decir lo que pienso".

"He tenido vigilancia y han estado dentro de mi residencia acá en Venezuela. A los vigilantes les han advertido que yo tenga mucho cuidado", dijo Gómez. Además, la venezolana ha tomado ciertas precauciones: "No he salido de mi casa. No sé qué me puede pasar. Creo que corro el riesgo de que me pase lo mismo que a Nahuel". Gómez es el único sostén de la familia ahora mismo, ya que se encuentra en Venezuela sola con su hijo y su madre en la tercera edad.

Por último, la mujer volvió a resaltar que "Nahuel solo venía a ver a su familia. No ha cometido ningún delito. Era solo un civil". La situación es "muy difícil" porque "encima teníamos muchísimos planes para el cumpleaños de mi hijo, que aunque sea chiquito siente su ausencia", explicó. Yo lo conozco a Nahuel. Es una persona muy ansiosa y tranquila. Y sé que, para él, estar pasando esta situación es durísimo".