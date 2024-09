Crisis habitacional: vivir en un hotel residencial cuesta más que la canasta básica total

Recientemente, un informe indicó que en Argentina entre 2 y 2,5 millones de jóvenes viven con sus padres. Los bajos salarios y los precios de los alquileres imposibilitan que muchos puedan emanciparse de la casa de sus progenitores. Hay otras alternativas que pueden resultar propicias para una primera vivienda a la hora de dejar el nido: el hotel residencial.

Los hoteles residenciales son un submundo bastante particular: casonas antiguas adornadas con criterios poco ortodoxos, señoras encargadas muy estrictas y fachadas que no siempre nos invitan a pasar configuran el paisaje urbano de este tipo de residencias

Las habitaciones compartidas pueden estar entre 150 y 180 mil pesos.

Un hotel residencial se diferencia de otro tipo de hospedaje en que tiene habitaciones que están disponibles para ser alquiladas por mes. El resto de hoteles que alquilan por día o por semana, tienen precios que rondan los 25 mil pesos por noche y no le interesa tener inquilinos fijos. Estos son otro submundo.

Habitaciones con baño compartido

Un hotel residencial llamado Hotel Torino ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal, es un excelente ejemplo de esta especie. Largos pasillos, techos altos, colores vívidos y una habitación con baño y cocina compartida de 240 mil pesos. Tiene dos dificultades. Los postigos de las ventanas están rotos y no se pueden abrir. Es decir, no hay ventanas. Además, el Hotel Torino no cuenta con wifi. Una de las ventajas del Hotel Torino es que si el inquilino tiene pareja, puede firmar unos documentos y esta podrá visitarlo y quedarse a dormir. Realmente esta es una ventaja comparativamente muy importante que no tienen otras residencias.

Las fachadas de este tipo de hoteles no siempre invitan a pasar. Sin embargo no hay que tener tantos prejuicios, en general son habitados por trabajadores de diferentes rubros.

Si nos vamos para la calle Tucumán al 2485, hay una residencia que tiene habitaciones muy pequeñas en las que no hay ventanas directamente. Sin embargo, los precios por estos cuartos con baño y cocina compartidas son muy económicos. 190 mil pesos. Sin embargo, tienen una desventaja adicional: Se cobra un mes de depósito. Sí, a pesar de que esto es una residencia y no un departamento, los dueños piden un monto extra igual al precio del mes de alquiler para entrar. Sin embargo, una vez que te vas se del hospedaje, te devuelven el depósito. Esta residencia tiene lavadero automático, cocina y salas de estar con televisión.

Por el lado del Congreso Nacional, en la calle Hipólito Irigoyen 2064, en El Hotel del Congreso una habitación con baño y cocina compartida sale 280 mil pesos. Para ingresar sólo hace falta el dinero del mes.

Habitaciones con baño incluido

Si se quiere una habitación con baño privado, probablemente salga más de 300 mil pesos. Un ejemplo de esto es el Hotel Familiar Residencial ubicada entre los barrios porteños de Constitución y San Telmo en la Caseros 896 a cinco cuadras del emblemático Parque Lezama. Esta residencia es bastante más vistosa que el resto y tiene la ventaja de no cobrar depósito. Una habitación en este hospedaje con baño incluida tiene un valor de 355 mil pesos.

Hotel Familiar Residencial

Claramente, no estamos hablando de precios económicos. Las crisis de las viviendas y la incompatibilidad entre los ingresos, los costos de los alquileres y de los alimentos hacen que la vida diaria sea un desafío en Argentina. Sin embargo, este tipo de alternativas puede resultar una buena manera de abrirse paso y de que los trabajadores jóvenes puedan avanzar en su emancipación o al menos hacer una experiencia en ese sentido.