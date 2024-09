Cómo plantar bulbos en el verano para transformar tu jardín con una floración espectacular

Quienes se adentran en el mundo de la jardinería suelen pasar por alto el rol protagónico de los bulbos, que al igual que los tubérculos, son órganos subterráneos de almacenamiento de nutrientes. Las plantas que crecen de ellos se suelen denominar plantas bulbosas. Son muchísima, y estos no solo tienen que ser cuidados con mucha atención, sino que también pasan por etapas muy variadas antes y después de la floración. Luis Canziani lo explicó todo en su columna semanal 'Aire Libre', en Recalculando por MDZ Radio 105.5 FM.

El ciclo de los bulbos

El ciclo de vida de los bulbos varía según la especie y la estación. "Son de diferentes ciclos, son plantas hermosísimas, tienen una floración que es muy vistosa, es espectacular, es muy linda... es muy corta también. Es como lo bello de la vida, como la adolescencia, como la juventud". Canziani especificó dos tipos: los bulbos de primavera y de verano. Los primeros, como los tulipanes y los narcisos, se siembran en otoño para florecer en primavera. En cambio, los bulbos de verano, como las dalias y las begonias, deben ser plantados en primavera para disfrutar de su esplendor en los meses cálidos.

El ajo, por ejemplo, es un bulbo que se divide en dientes. Cada uno de estos puede ser plantado para que crezca una nueva planta. "Ahí va a desarrollar toda su parte verde. Va a llegar un momento en el que va a florecer y se va a multiplicar. Nosotros pusimos solo un diente de ajo y vamos a cosechar una cabeza. Tiene como toda la información para generar la planta florecer, hacer un fruto y multiplicarse por adentro. Es muy bonito", comentó.

Para los bulbos de primavera "ya se pasó el tren", porque hay que plantarlos en otoño. "Los bulbos de verano son los que tenemos que sembrar en primavera. Justo ahora. Es el momento indicado". Algunos excelentes candidatos son los gladiolos, conocidos por sus espectaculares espigas de flores en varios colores; azucenas o lirios, que presentan grandes flores elegantes; dalias, con su amplia gama de formas y colores en la floración; y begonias, valiosas por su larga floración y variedad de colores.

Dalias. Cred: Shutterstock

Cómo sembrarlos

Primero que nada, hay que conseguirlos. A la hora de comprarlos, Canziani aconseja buscar aquellos que se sientan duros al tacto, "señal de una planta saludable". "Fíjense que son plantas que se pasan seis, siete meses bajo tierra. Hay mucho bicho, muchas cosas que pasan por allá abajo. Algunos se pueden pudrir, otros pueden seguir para adelante. Pero esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que sean duros". Si el bulbo tiene agujeros, descartarlo inmediatamente. Y da un consejo práctico: podés presionar ligeramente la base del bulbo para asegurarte de que no esté blando. "Tiene que estar duro", insistió.

Antes de sembrar, aflojar el suelo a unos 20 centímetros de profundidad para asegurar un buen enraizamiento. Siempre es recomendable agregar bono orgánico al suelo para mejorar su fertilidad. "Airea el terreno, aporta nutrientes, genera la vida macrobiótica ahí adentro, porque no todo es nitrógeno, fósforo y potasio. Hay otras cosas más micro que son, la verdad, esenciales para las plantas". Esto hará que, llegado el momento, la planta tenga una floración más perfumada y persistente.

Además, la plantación de cada bulbo se tiene que hacer con una distancia específica entre cada uno, dependiendo de la especie. "El ajo lo sembramos cada cinco centímetros". Las calas, que también vienen de bulbos, a un metro cada una. "No tiene sentido que las plantemos a 20 centímetros porque cuando crezca van a terminar todas las plantas encima. Esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Si no lo sabemos de por sí y no le podemos preguntar a alguien, lo podemos googlear", advirtió.

"En el caso de que nos equivoquemos en un jardín grande, van a pasar los años, el jardín ya va a tener 20 años y vamos a tener todas las plantas encimadas. No vamos a lograr el resultado que esperábamos. Vamos a tener que gastar plata en motosierra para sacar árboles que están encimados al otro. Y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de plata de más que gastamos en un mal momento del proyecto", concluyó.

