Apego ansioso: la reacción de un perro por un cartel que dejó el vecino

Un video de TikTok se hizo viral en las últimas horas y despertó cientos de comentarios. En las imágenes, se ve el cartel que le dejó un vecino al propietario de un perro que llora y aúlla cada vez que se queda solo en el departamento.

"Hacé algo con el perrito. ¡Por favor!. Cuando te vas grita, aúlla, llora y ladra sin parar. Es insoportable. Sergio. Dpto 2", se lee en el cartel que el dueño de la mascota encuentra afuera de su casa. Ya con la puerta cerrada se puede escuchar al perro aullar, y el sonido se termina apenas el usuario @patopisauri ingresa al patio. Leyendo el mensaje en voz alta, reta al perrito señalando: "Cuatro años tenés. No me puedo ir que empezás a ladrar, llorar y gritar. ¿Entendés por qué tengo que llevarte a trabajar conmigo todos los días?".

La mascota evita su mirada con las orejas bajas y un gesto avergonzado. Luego, mientras lo mira con ternura, el dueño continúa con el reto: "¿Qué le digo al vecino yo ahora? Va a pensar que tengo un cachorro de tres meses".

En otra secuencia, mientras le lame la nariz, el tiktoker le pregunta: "¿Estás contenta ahora? ¿Así querés estar todo el día? Adentro de casa, sin salir y a upa todo el día. ¡Mirá lo que nos dejó el vecino!", continúa retándola.

El video que se hizo viral recibió 576 mil me gusta y más de 21 mil comentarios. En ellos, los usuarios diagnostican que la mascota sufre de apego ansioso. Y no fueron pocos los que contaron experiencias similares: "En mi casa no puedo ni salir a la esquina, porque parece que lo masacraran y todos se enteran que yo salgo", contó uno de ellos.

Allí algunos sugirieron que le consiguiera otro perro para que lo acompañe: "Los perros llorones necesitan a otro perrito para sentirse acompañados". Pero otros señalaron que no era una solución válida: "Adopté a una gatita para que el mío deje de llorar y lloraban los 2, decía la vecina. Ahora es peor, parecen un coro", indicó una usuaria.

Pero también hubo sugerencias, como sacarlo a pasear antes de que se vaya de la casa. "Cansalo mucho. Dejale juguetes o nudos de tela con premios para que tenga ´tareas´ por hacer. También dejale música o la TV prendida", sugirió otro seguidor.

"Así era mi perrito, le conseguí novia, los dos lloraban. Hasta que dejé la tv prendida con dibujos", contó otro usuario.

Mirá el video viral del cartel que le dejaron al perro y su dueño: