Carlos Pirovano: "El INCAA ya no financiará proyectos sin audiencia"

En su visita a Mendoza, Carlos Pirovano, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), destacó la relevancia de la provincia en la industria audiovisual y trazó un balance de su gestión al frente de la entidad.

Invitado por el PRO mendocino, Pirovano visitó la legislatura y el set de filmación Distrito 33. Antes de la charla titulada “La industria audiovisual en Argentina: del desquicio a la libertad” en el Hotel Hilton, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y compartió su visión sobre la situación actual del INCAA y los cambios implementados en su administración, centrados en la necesidad de acreditar audiencias como requisito para recibir subsidios.

Pirovano resaltó la importancia de la actividad audiovisual en Mendoza, señalando que "es de las más desarrolladas de todas" y que la provincia cuenta con una "tradición de creatividad" que abarca diversas disciplinas culturales y artísticas. También visitó el Distrito 33, una iniciativa local dedicada a la industria audiovisual y expresó su admiración por la infraestructura que se ha desarrollado con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): "Es una iniciativa privada que ha hecho una infraestructura muy buena para toda la industria".

El presidente del INCAA también se refirió a la situación financiera del instituto, criticando el manejo previo de los recursos y detallando que, de un presupuesto anual de 15 millones de dólares, 12 millones se destinaban a nómina y mantenimiento de edificios. "Un poquito más que un montón", comentó Pirovano y aseguró que el nuevo enfoque de su gestión busca un uso más eficiente de los fondos, con un énfasis en la conexión entre subsidios y audiencias. "Lo único que hemos cambiado de toda la normativa es que pedimos acreditación de audiencia en los subsidios".

En este sentido, Pirovano reveló algunas cifras: "De las 236 películas subsidiadas por el INCAA el año pasado, solo tres superaron los 300.000 espectadores, dos de ellas fueron Elijo Creer y Muchachos". Además, subrayó que "100 películas no superaron los mil espectadores y diez no superaron los diez". Este panorama motivó la implementación del nuevo sistema, que exige un mínimo de 10.000 visualizaciones para acceder a los subsidios. "Estamos pidiendo muchísimo menos, y te dicen que no pueden llegar", sostuvo, en referencia a las críticas recibidas por parte de algunos sectores de la industria.

"Vos eras productor, te presentabas con un proyecto escrito diciendo que ibas a hacer una película, buscabas un presupuesto y pedías el subsidio. Te aprobaban y te daban de 35.000 a 50.000 dólares", relató Pirovano. "Hacían la película por 30.000 dólares en una semana, presentabas la copia y listo. Tenías que conseguir una pantalla para proyectarlo en algún lado, que lo vean dos personas y se estaba cumpliendo". Según el titular del INCAA, este sistema favorecía a un grupo reducido de productores, cuyos ingresos provenían directamente de los subsidios. Para Pirovano "si algún operador, algún actor cultural cree que este Gobierno va a seguir financiando proyectos que no tienen audiencia, está equivocado", enfatizó.

En cuanto a su balance de gestión, hizo hincapié en que los primeros seis meses al frente del INCAA han estado marcados por la implementación de estas reformas, destinadas a profesionalizar y modernizar la industria audiovisual en Argentina. Su charla en el Hilton de Mendoza la tomó como una oportunidad para exponer estas ideas. "Es contar un poquito la historia de estos seis meses", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: