Alquileres en Mendoza, con un giro clave que puede beneficiar a inquilinos

El mercado inmobiliario de Mendoza muestra en abril de 2026 un escenario de alta oferta en alquileres , reacomodamiento de precios y una incipiente reactivación en ventas impulsada por la baja de tasas. Así lo describió el agente inmobiliario Andy Landa, director de Inmodata, en su informe mensual en Libre de Humo , en 105.5 FM MDZ Radio.

“Podríamos hablar que estamos en un boom de la oferta de alquileres existente”, afirmó. En ese sentido, remarcó que “hoy estamos en una oferta bastante elevada”, incluso en casas, un segmento históricamente más limitado: “Desde que hacemos el informe hace tres años, aproximadamente, nunca hemos tenido tantas casas publicadas en alquiler , pero la demanda sigue siendo constante”.

14-04-2026 - LDH - ANDY LANDA - AGENTE INMOBILIARIO - INMODATA - REPORTE DEL MERCADO INMOBILIARIO DE MENDOZA

En departamentos, el fenómeno es más marcado: “La oferta es mucho más abundante en comparación a la demanda”. Esta mayor disponibilidad impacta directamente en los valores.

En cuanto a precios, precisó que “por primera vez el ranking lo lidera Guaymallén, con el valor de un alquiler $630 mil en promedio, seguido por Godoy Cruz y por Ciudad en $600 mil”. Y explicó el cambio: “Al haber bastante cantidad de alquileres disponibles, se compiten un poquito más por los precios, por lo tanto han bajado”.

Más oferta de alquileres, competencia y rentabilidad en alza

Landa sostuvo que el impacto inflacionario no se traslada de manera homogénea: “Varía, depende mucho también la zona”. En áreas con menor stock, como Luján o Maipú, “probablemente hayan tenido un poco más de aumento los inmuebles, en alquiler sobre todo”, debido a que “hay una demanda constante” y “poca oferta, entre comillas”.

En contraste, en zonas con mayor disponibilidad “los propietarios tienen que competir como para alquilar ese inmueble”. Allí, describió distintas estrategias: “Hay propietarios que dicen, ‘yo puedo esperar dos meses, tres meses’, pero hay otros que dicen ‘me están corriendo los impuestos y las expensas, y necesito alquilarlo’”.

El especialista también destacó una mejora en la rentabilidad: “La rentabilidad cambió. De la época del 2023, comienzos del 2024, estaba en un 3% aproximadamente. Hoy ronda el 5%, 6%, 7% en alguna zona”. Esto explica el incremento de la oferta: “Por eso también hay muchas propiedades disponibles en alquiler”.

Además, señaló que los nuevos esquemas contractuales permiten ajustes más frecuentes: “Podés tener aumentos cada 3, 4 meses siendo propietario y eso te permite ir cuidándote de esa inflación”.

Reactivación de ventas con créditos y expectativa de recuperación

En el segmento de compraventa, el mercado comienza a mostrar señales de recuperación tras un período de baja actividad. “Hubo un parate post-elecciones de octubre”, indicó, y agregó que fue “un poco más largo que lo que creíamos”, con operaciones sostenidas principalmente por “dinero orgánico”.

La situación empezó a revertirse: “A partir de abril, ya empieza a moverse un poco más el mercado inmobiliario” y destacó un dato clave: “Casi te podría decir que el 90% de los bancos que otorgaban créditos hipotecarios han bajado su tasa abajo del 10%”.

Comparó ese escenario con meses previos: “En octubre hubo bancos que llegaron al 18, 19%, es una locura total”. Con este nuevo contexto, afirmó: “Se está reacomodando todo”.

Respecto a los valores de venta, explicó que en 2025 “hubo un aumento aproximadamente del 20% en promedio” en dólares, aunque advirtió: “Dudo que se pueda seguir subiendo a medida que la oferta siga subiendo”, ya que “esa oferta va ralentizando esos aumentos”.

En términos de expectativas, fue cauto pero optimista: “Con una macro un poco más estabilizada tendría que mejorar el mercado” y agregó que “tenemos buenas expectativas”.

Finalmente, alertó sobre el segmento comercial: “En Ciudad de Mendoza hay un 80% más de locales comerciales disponibles”, lo que atribuyó a cambios en el consumo, presión de costos y menor turismo. “No necesariamente vamos al centro para comprar algo”, resumió.

Sobre oportunidades de inversión, concluyó: “Luján y Maipú son zonas que están muy de moda”, aunque destacó un mercado emergente: “Las Heras es uno de los que más rentabilidad está dando”, lo que lo posiciona como una alternativa a seguir en el corto y mediano plazo.