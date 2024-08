Los testimonios de los fieles y las imágenes de la celebración en Mendoza

La Iglesia Católica celebra a San Cayetano cada 7 de agosto y en Mendoza, cientos de fieles se reúnen en la parroquia ubicada en Godoy Cruz para formar parte de los ritos tradicionales que incluyen pedidos y agradecimientos. A pesar de la lluvia y el frío, este miércoles no fue la excepción y los peregrinos comenzaron a llegar desde temprano para participar de las distintas celebraciones. Los testimonios dan cuenta de historias de vida atravesadas por la fe, el amor y la necesidad de trabajo.

Desde muy temprano cientos de fieles llegaron a la puerta de la Parroquia San Cayetano para participar de una jornada donde los pedidos y agradecimientos son protagonistas.

"Hace años vine a la Parroquia, me encontré con una señora que quería comprar estampitas y no tenía dinero. Al año siguiente decidí traer para regalar a las personas que vienen a pedir y agradecer. Sé que fue San Cayetano quien me mandó ese mensaje. El año pasado me encontré con un señor que tenía la billetera llena de estampitas y me dejó muy movilizada. Son muchas historias y cada una está atravesada por la fe", expresó Inés.

"Vengo todos los años porque hice una promesa de amor con mi señora. Ambos dijimos que quien se fuera antes, el otro seguiría viniendo a esta celebración y ella partió hace un tiempo. Compartir el pan es un acto de amor. Tenemos que crear entusiasmo en la juventud y dar la posibilidad de crecer. A vos que estás del otro lado te digo, dale para adelante que sin fe, sin esperanza y sin amor, en la vida no se logra nada", dijo Marcelo.

La celebración de San Cayetano en Mendoza. FOTO: Emilce Vargas/MDZ.

