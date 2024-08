Avanza en la Justicia una demanda colectiva contra el aumento del boleto del transporte público

El aumento del 175% del valor del boleto en el transporte público que puso en marcha el Gobierno de la provincia de Mendoza en el mes de abril, generó diversos reclamos y cuestionamientos de parte de los usuarios del área metropolitana y los departamentos del interior. Entre ellos, un grupo de vecinos y vecinas de Lavalle, presentó un amparo para retrotraer las tarifas y este miércoles hubo avances en la causa.

El recurso de amparo para retrotraer las tarifas del boleto de colectivo fue presentado en mayo, tras el incremento que llevó el valor del pasaje de Lavalle a Mendoza de $550 a $1.550. A esto, se sumó otro aumento en el mes de julio encareciendo aún más el transporte público. En el caso lavallino, el costo del boleto quedó en $1.850 para viajar desde el departamento a la Ciudad. Es decir, hubo un 240% de aumento en tan solo tres meses.

El juez Carlos Dallamora hizo lugar a la presentación de los vecinos y vecinas de Lavalle representados por el abogado Dugar Chappel y accedió a que el recurso de amparo fuera colectivo. De acuerdo a los tiempos de la justicia, esta aceptación debería desencadenar una sentencia pronto.

Así se viaja en el colectivo de Lavalle.

“Entendíamos que acá se veían afectados los derechos establecidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional que son los derechos de los usuarios y los consumidores, al aplicar este aumento salvaje que cambió la vida de lo de los mendocinos de un día para otro. Chicos que ya no podían ir a la escuela, gente que no quería ir a hacer la atención médica que podía hacer, gente que no pudo seguir yendo a sus trabajos”, explicó el abogado en radio Tierra Campesina, ubicada en el departamento del secano, sobre la acción de amparo que presentaron junto a cinco personas. Alejandra Frette, una de las vecinas impulsora de la demanda, contó a MDZ el caso de una mamá que tuvo que dejar un tratamiento médico costoso para que sus hijos puedan seguir yendo a la escuela. "Nos parece completamente ilógico", expresó la mujer.

Por su parte, el juez del Segundo Juzgado de Gestión Asociada, elegido por sorteo, dio curso al amparo colectivo, ya que el problema no es de un grupo de personas sino de toda una comunidad, especialmente de aquellos usuarios del transporte público de pasajeros. Así lo expresa no solamente el recurso presentado sino también, el Ministerio Público Fiscal y la determinación del juez para que avance la causa.

El grupo de vecinos que impulsó esta demanda remarcó que la iniciativa surgió no como un reclamo individual sino que lo han hecho por todos. "El juez dijo que la demanda es justa y que ya no seríamos 4 o 5 personas porque es algo que le afecta al pueblo de Lavalle. Ahora si es una demanda colectiva y los que no estén de acuerdo pueden declarar que no quieren seguir con la demanda", aclaró la mujer.

En el mismo sentido, el abogado explicó que la última resolución del juez civil declara que se da por iniciado el juicio del pueblo de Lavalle contra el gobierno de la provincia de Mendoza por el valor del boleto de colectivo y da 10 días de plazo para que aquellas personas que no quieran ser parte de este juicio le hagan conocer al juzgado, por medio de firmar una planilla que van a estar en la Terminal.

"Vamos en contra del Gobierno de Mendoza porque no hace un buen sondeo. Ellos creen que en Lavalle se vive estupendamente, cuando es una zona rural y los sueldos son bajísimos; hay distancias muy grandes para movilizarse, hay chicos que pierden la escuela por no tener para el colectivo. Creo que el gobierno tendría que prever eso antes de firmar decretos, subas de pasajes, mirar más a los departamentos del interior y empatizar más, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades como en la Ciudad, no es tan accesible para nosotros", manifestó Alejandra.