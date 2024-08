Copagos sin control: la medida que tomó una importante obra social

El cobro de copagos médicos, cargos extra que se le impone a los pacientes, es una práctica que, producto de la crisis, por un lado, y las "avivadas", por otro, se fue institucionalizando en todo el país a pesar de que existe legislación que lo prohíbe.

Esta práctica ilegal implica que los pacientes deben pagar sumas adicionales por fuera de los costos cubiertos por las obras sociales y prepagas golpea duro a las familias que, sin opción, deciden afrontar los gastos extras como pueden. A pesar de los esfuerzos por limitarlos el problema persiste y se ramifica en las distintas especialidades médicas.

Ante esta situación en Santa Fe, el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Autárquico Provincial de la Obra Social (IAPOS), que presta servicio a más de 600 mil afiliados de la administración pública, anunció que compensará a todos aquellos que sean víctimas del plus médico.

Según se informó se tratará de un procedimiento sencillo que los afiliados podrán ejecutar mediante la aplicación "Mi Iapos", a partir de septiembre. La otra novedad consiste en que para realizar la denuncia por cobro de copagos no será necesario presentar ningún tipo de documentación.

En Santa Fe, la Ley Provincial N.º 13.731 prohíbe el cobro del plus médico, no solamente a los afiliados del Iapos sino a cualquier otra obra social. En la actualidad, las obras sociales exigen algún tipo de prueba que justifique la denuncia para luego reincorporar el dinero. La realidad es que se trataba de procedimientos largos, engorrosos y que no muchas veces tenía éxito.

Bajo el nuevo esquema, la obra social, “a través de un bono digital, tendrá la trazabilidad entre paciente y prestador”, explicaron. Y agregaron que “el afiliado queda en una situación de vulnerabilidad, por lo que el objetivo es que la obra social se ponga en ese lugar con fondos del Estado Provincial”, afirmó el ministro de Economía local, Pablo Olivares.

A su vez, explicó que "los montos que se paguen a los afiliados como compensación, van a ser descontados del estímulo que hoy Iapos paga a los profesionales por la emisión de recetas digitales; de forma subsidiaria, si no alcanzase, la obra social podrá debitar de los pagos a la cartera en la cual cobra sus prácticas el profesional denunciado".

Medidas disciplinarias

Por otra parte, se detalló que se prevén medidas y sanciones para los médicos que sean denunciados por el cobro de copagos. De esta forma, Iapos advertirá al profesional o prestador a la tercera denuncia recibida; a su vez informará a la Defensoría del Pueblo y procederá a excluirlos del padrón de prestadores a quienes hayan sido denunciados con alta frecuencia.

En el mismo sentido, y teniendo en cuenta que el cobro del plus es indebido, pero al mismo tiempo una infracción de tipo tributario, la obra social suscribirá un convenio de cooperación con la Administración Provincial de Impuestos (API) y se considerará a los denunciados como contribuyentes en riesgo fiscal.

Por último y para contrarrestar el argumento de los médicos que dicen cobrar plus porque el Estado paga tarde y mal, la Provincia decidió aumentar en el valor de la consulta que pasará de 9 mil a 14 mil pesos.