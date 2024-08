Compras y tarjetas de crédito: cómo reclamar en Defensa del Consumidor

Llega el Día del Niño y si bien lo ideal es que los regalos no encuentren inconvenientes y las familias sean felices, más aún en tiempos de billeteras flacas, es bueno también tener a mano cómo hacer un reclamo si algo falla. El rubro más denunciado por los porteños se refiere a tarjetas de crédito, y dentro del mismo, uno de los principales temas de disgusto es el no cumplimiento de las promesas que se ofrecen.

Para evitar esa situación, de todos modos, hay que recordar asegurarse la promoción antes de ir a pagar. Consultar con qué tarjeta o billetera se aplica la oferta, si la da el banco emisor posteriormente o si es un descuento que se hace inmediatamente. Sin embargo cuando los comercios no atienden los reclamos hay otras instancias para encontrar un acuerdo y una reparación.

El Gobierno porteño da cuenta de 8.463 reclamos en el primer semestre del año, donde el 20% de los mismos pertenece al rubro "Servicios financieros" donde gana el ranking "tarjetas de crédito". La Ciudad habilitó un nuevo espacio en el barrio porteño de Barracas donde los vecinos pueden denunciar o reclamar a la oficina de Defensa del Consumidor, tanto presencialmente como por la web.

En lo que va del año, además, las denuncias representan 20,7% más que el año pasado en el mismo semestre. Si la idea es formular el reclamo en forma presencial, se tendrá que optar por dirigirse a las sede de la Comuna 2 (Recoleta) o de la Comuna 13, que abarca los barrios de Belgrano, Nuñez y Colegiales, o también en el centro de Barracas.

La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad ofrece la posibilidad de formular el reclamo en forma presencial o digital. Para ese recuerda que las personas que decidan hacer sus reclamos deben ser "consumidor final y titular de los bienes y/o servicios adquiridos, y haber efectuado el consumo dentro del ámbito de la Ciudad".

El edificio de Defensa del Consumidor en el barrio de Barracas. Foto: GCBA.

"Nuestro objetivo es facilitar el acceso a este servicio y que los vecinos puedan obtener una solución lo más rápido posible", explicó César Torres, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano. El funcionario señaló que además de los canales digitales "habilitamos 3 sedes presenciales, la más reciente en el barrio de Barracas, también en la sede Comunal 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales) y 2 (Recoleta), espacio en el que también atendemos a turistas".

A través de la web se puede iniciar el trámite para lo cual se realiza con usuario y contraseña de MI BA y teniendo una factura -en caso de referirse a servicios- que acredite al denunciante como titular. El procedimiento permite acceder a una audiencia a través de una videollamada con la empresa a la cual se le formula el reclamo. Para eso intervienen abogados conciliadores de Defensa del Consumidor.

El vecino deberá esperar que analicen su denuncia y verifiquen la documentación presentada. Eso lo hace personal de Defensa al Consumidor quien mantiene una comunicación vía correo electrónico con el vecino. Una vez aceptada la denuncia, se fija fecha para una audiencia. Allí se presenta el consumidor y representante del comercio o la empresa. "La sola presentación de la denuncia incluso abre el camino para una solución, dado que muchas veces, al ser notificado por Defensa al Consumidor, el comerciante ofrece una solución inmediata", dicen desde el Gobierno porteño.

El trámite presencial requiere turno previo y realiza en cualquiera de las sedes comunales habilitadas, actualmente la 2, la 13 y Barracas. El trámite se puede realizar de lunes a viernes en la mesa de entradas de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, Av. Martin García 464, de 8 a 14.30. También en la sede comunal 13, Av. Cabildo 3067, de 16 a 20 y en la sede comunal 2, en la calle Uriburu 1022, 8.30 a 14.30.

El Gobierno de la Ciudad recordó algunos rubros que pueden denunciarse de acuerdo a la ley de Defensa al Consumidor que regula las transacciones entre personas que adquieren productos y servicios para consumo personal o familiar, "así como fija una serie de derechos como el de la garantía, el cumplimiento de las ofertas, la seguridad e inocuidad de los productos y servicios, entre otros".

Allí aparecen los servicios financieros que incluyen la posibilidad del cobro de cargos no acordados por resumen de tarjeta, o compras no realizadas y también incumplimiento de descuentos ofrecidos en promociones, entre otros. También se puede reclamar por incumplimientos de garantías o en compras on line recibir un producto diferente al adquirido, entre otras circunstancias que sin duda mortifican al consumidor.

También se recordó que se puede denunciar a la administración de consorcios si no cumplen con sus tareas, empezando por distribuir el resumen de expensas. Los vecinos también puede comunicarse con Defensa al Consumidor de la Ciudad a través de sus redes sociales en Facebook BAconsumidor o X (antes Twitter) @BAconsumidor.