Presentarán un proyecto para regular los aumentos en las cuotas de instituciones privadas

Los estudiantes de escuelas y universidades privadas de la provincia de Mendoza pasan por una situación crítica debido al aumento en las cuotas. El alumnado de diferentes instituciones ya ha realizado protestas y manifestaciones en contra de la considerable suba en el precio de las asignaciones del actual año.

Emanuel Fugazzotto, excandidato a vicegobernador por el Partido Verde, pidió que se actúe para revertir esta compleja situación. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el diputado provincial afirmó que "estamos trabajando en dos aspectos, uno tiene que ver con las universidades y los colegios privados, entendemos que hoy muchos estudiantes están condicionados al hecho de que no pueden dejar las carreras porque no está la oferta pública o porque realmente es una complicación salir de la universidad en la que están para buscar otra alternativa".

Protesta de alumnos por el aumento de las cuotas.

"Por otro lado, en estos días vamos a estar presentando un proyecto solicitándole a la Dirección de Defensa del Consumidor que intervenga en esto. Nosotros entendemos que los estudiantes son justamente usuarios de los servicios educativos que le presta la universidad. Ante esta situación, entendemos que hay aumentos que se tornan abusivos o excesivos y que eso condiciona, en el contrato que tienen hoy en día vigente el estudiante y la universidad, la posibilidad de la continuidad con los planes de estudios y con la carrera que eligieron justamente los alumnos", agregó.

Además, expresó que "Defensa del Consumidor, por la Ley de Defensa del Consumidor, no puede mirar para otro lado, porque lo único que exige la ley es que haya un proveedor y un usuario, en este caso está configurado. Esta entidad tiene las herramientas para buscar mediar, buscar las formas en la que puede aplicarse los aumentos y que no sean excesivos. Entendemos que lógicamente el contexto macroeconómico complica y dificulta cualquier sostenimiento de una entidad donde hay que pagar sueldos, donde hay que terminar con el mantenimiento de infraestructura, pero que esa situación no puede plantearse de un concepto que sea abusivo".

Y cerró: "Los aumentos deben ser, por lo menos, mínimamente comunicados. Entendamos que acá se presenta una cuestión, yendo a términos de derecho, donde lo que sucede cuando un estudiante va a la universidad es que firma un contrato de adhesión, no tiene posibilidad de negociar el contrato en el cual va a impulsar a la universidad. Entonces, ese contrato de adhesión, por más que esté firmado y que vos no puedas plantearlo, no puede permitir cláusulas abusivas, eso es ilegal".

Escuchá la nota completa: