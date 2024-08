Alberto Fernández: ¿por qué filmás tus pecados?

Las instituciones que deberían cuidarnos, valorarnos, dar el ejemplo, constituir bajo fuego los derechos ciudadanos; no paran de horrorizarnos. Miles de artículos hablando sobre que es un psicópata, un machista de manual, un mentiroso empedernido, un narcisista, un hasta casi psicótico que se creyó sus mentiras y terminó envuelto en ellas. Realidad y ficción son lo mismo y encima lo protegen de sus propias cobardías. Si, cobardías, ya que no podría enfrentar la realidad y hacerse cargo.

Han salido a la luz verdades que se sabían en algunos entornos y que no son solo de esta época. Lo bueno es que ahora se pueden ver, y gracias al mismísimo “pecador”.

A esto apuntamos, ¿por que una persona filma sus propias conductas indecorosas? Decimos indecorosas ya que fueron en la Casa Rosada, en La Quinta de Olivos donde debería ser y es un lugar de los argentinos y donde debería ser exclusivamente para el trabajo incansable de nuestros elegidos por la voluntad del pueblo.

Conductas horrorosas si hablamos quizás (digo quizás porque necesito que lo declare así la justicia, no es mi derecho darlo como seguro) de golpizas a puño cerrado hacia su mujer y encima embarazada.

Pero volvamos al video, dicen que hay más, en plenas funciones como presidente, con pandemia y encierro obligado. ¿Por qué lo filmaste Alberto Fernández? Por qué filmaste a tu supuesto “amor” (los psicópatas no pueden amar a nadie) y después le regalaste el celular con dicho video a tu propio hijo, en manos de tu suegra y pareja. Nadie lo entiende a simple viste, con un simple análisis caemos en que es un “viejo pajero” como corrió por todos los programas informativos.

Es rebuscado como es típico de estas estructuras enfermas

El narcisista cree que todo lo puede, se cree centro del mundo y encima en este caso Presidente de una Nación, más poder imposible. Se auto percibe con todos los derechos y cuando algo no sale bien, obviamente es culpa de mi querida Fabiola Yáñez. No se filma él, filma a la que está con él, la hace hablar, la muestra bebiendo y quizás algo más, la hace mostrarse beboteando, quedando a los ojos de los demás como la peor de todas. Él la insta a decir cosas amorosas y que son en espacios prohibidos, no la cuida, la tira directamente al precipicio. Él no sale en el video, pero deja su voz como firma de todo lo hecho. Cobarde, narcisista y con un morbo digno de señalar.

Por qué lo hizo. Como en el caso de hombre maltratador, sabe que con sus palabras de amor, sus regalos y amenazas de muerte y/o victimizándose logra su objetivo el cual es seguir manipulando a su antojo, vivir al límite le encanta, lo prohibido lo embelese y mostrarle indirectamente sus jueguitos amorosos a su pareja le da un placer inmenso. Le da fuerza al monstruo, le da poder, se alimenta del morbo, del dolor del otro, entender esto no es para cualquiera, saber porque filma sus pecados tampoco.

Cuando un hombre golpea a una mujer sabe como hacerse perdonar, la subyuga, la envuelve con sus palabras, regalos, mentiras, seducción, se victimiza, posee mil herramientas para manipular a un ser indefenso y que encima ya golpeada varias veces le teme y le absorbió la poca fuerza de supervivencia que le quedaba.

De esta misma manera nos trata a nosotros, los argentinos que vimos el video. Cree que podrá envolvernos con sus mentiras, amenaza con matarse, las culpables siempre son ellas, dejando en el ojo de la tormenta a la que cayó también en sus halagos (recibiendo casi con seguridad, premios por ese supuesto amor mutuo) y le dice te amo. Cuando un hombre golpea a una mujer sabe como hacerse perdonar.

Filma porque quiere que se vea que grande es su instrumento sexual, hablando en criollo como decimos en general. Filma para mostrárselo a sus cómplices, filma para maltratar a su pareja, filma para hacer daño, que eso quede muy claro. No es solo por hacerse el macho, lo hace para dominar, lastimar, destruir y gozar, no solo del deseo sexual, es goce por el dolor del otro.

Lo que no se dio cuenta es que los argentinos no estamos secuestrados ni encerrados, y bien sabemos que lo intentó por un tiempo. A nosotros también nos golpeó, nos mintió, nos encerró, nos convenció. Hizo muchísimo daño, y lejos de preocuparlo, le alimentó la psicopatía, es como sangre para Dràcula, carne para un animal desesperado de hambre.

No se dio cuenta que del otro lado, los que miran el video, no eran sus víctimas, a quienes podía manejar, del otro lado hay un país con ganas de revelar estos hechos, de hacer justicia, de empezar a mirar, no videos, sino realidades, para hacer un cambio. Eso es lo que no pudo captar en su video, fue una tajada de morbo y goce de poca duración que lo llevará seguramente a sus propio fin. Y a nosotros a nuestro a un nuevo comienzo.

Para amarte y desearte toda la vida, te contestaría él. Pero la realidad es que más allá de su intención socarrona de lastimar, nos liberó a los argentinos de muchas dudas, de crueles fantasías, de ignotas sospechas sin pruebas, te salió muy mal Alberto Fernández. Esta vez hiciste el bien, tus pecados están ayudando a todo un pueblo a liberar atrocidades para una nueva construcción del poder y de las instituciones.

Daniela Rago

* Lic. Daniela Rago, licenciada de Psicopedagogía, RRPP, Creadora de Mujeres 5.0

X: @Mujeres50

IG: @DanielaRago4