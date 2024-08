Fabiola Yañez confesó que Alberto Fernández la amenazaba con suicidarse

Fabiola Yañez dio detalles sobre el vínculo violento que el expresidente de la Nación Alberto Fernández tenía con ella. Lo hizo días después de haber denunciado por violencia y terrorismo psicológico a su expareja, lo que desató un verdadero cimbronazo político en la Argentina. Entre otras situaciones, aseguró que el peronista la amenazó reiteradamente con quitarse la vida.

Además de haber sido víctima de violencia física, Fabiola Yañez aseguró a Infobae que que "otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo como es el acoso telefónico. Esta persona estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses".

Fabiola también confesó que "lo peor fue el último año cuando me voy a vivir a la casa de huéspedes". Durante esos meses, aseguró que Alberto Fernández entraba todo el tiempo a ver qué estaba haciendo, no solo a la casa, sino a su habitación, sin preguntar ni golpear.

"Me quería ir y no podía. Me inventaban una cosa todas las semanas para irme llevando", afirmó Yañez durante su primera aparición en un medio tras las acusaciones contra Fernández. Se refirió además a los videos que aparecieron del ex mandatario en la Casa Rosada y aseguró que "son poca cosa al lado de lo que ha hecho".

También explicó que antes de que Alberto Fernández fuese presidente "había otro tipo de violencia. La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento".

Esto provocó que Fabiola debiese alejarse de sus vínculos: "No podía ir a un restaurante con mis amigas. Porque tenía que pasar toda la noche contestando los mensajes en lugar de poder hablar con mis amigas o desahogarme un poco o divertirme como cualquier persona normal, común y corriente. Tuve que comenzar a invitarlas aunque sea una vez por semana o cuando podían a comer al departamento. Porque si no era insostenible. Hay testigos de eso. Y hay gente que lo sabe y que está dispuesta a hablar si tiene que declarar. Y no fui yo la que lo contó", precisó Fabiola, quien luego hizo referencia a los videos de Tamara Pettinato y su expareja: "Vuelvo a repetir, porque yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho".