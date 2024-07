Penitentes vuelve, pero no como antes: instructores reclaman por el centro de esquí

Tras años de abandono, Penitentes -que en su época de gloria fue uno de los principales atractivos de Mendoza- abrirá próximamente sus puertas pero no funcionará como centro de esquí sino como parque de nieve. Un grupo de instructores cuestiona esta decisión y reclaman la reapertura del centro de esquí, destacando sus características inigualables.

La habilitación realizada por el gobierno a favor de la empresa Mapsa Group S.A. es para la puesta en funcionamiento de un parque de nieve, permitiendo actividades como el uso de trineos y una pista de patinaje sobre hielo. El Parque de nieve abrió el pasado sábado y estará habilitado diariamente de 10 a 17 horas para la escuela de esquí y el uso de trineos, mientras que la pista de patinaje sobre hielo estaría habilitada los próximos días.

"El fin de semana hubo una apertura parcial con pista de trineos, escuela de esquí y food trucks", expresó Mariano Rodríguez, socio de la empresa, quien contó que en total hay unas 80 personas trabajando. "Lo único que no está habilitado es la pista de patinaje sobre hielo que estamos terminando pero hay playa de estacionamiento, hay seis food trucks, está 'Entre dos', hay escuela de esquí y snowboard, hay rental de ropa de nieve y equipos. Está funcionando todo a pleno y el miércoles o jueves posiblemente queden habilitados dos medios de elevación. Ayer han venido casi 3.000 personas", detalló.

Florencia Cicchitti es una de las integrantes del grupo de instructores que realizaron una expedición el último fin de semana de junio en el lugar e impulsan “Penitentes Quiere Verte Arriba”, una página de Instagram que reclama por la reapertura del centro de esquí. “Todos somos profesionales del esquí y se tomaron las medidas de seguridad pertinentes para subir tales como, idoneidad profesional, equipos de seguridad (sonda, arva y pala) y criterios de subidas con análisis del terreno”, contó sobre los integrantes del grupo que, además, entre los 90 y el 2005 trabajaron en Penitentes.

“Todos nosotros vivimos el esplendor de ese centro que tiene características inigualables tales como ubicación, tipo de pistas y calidad de nieve, además del potencial que presenta el área 3000”, explicó Cicchitti sobre los fundamentos del reclamo que aún no ha iniciado ningún camino formal.

La última temporada de esquí en Penitentes fue en el año 2016 y en mayo del 2017 el Gobierno decidió no renovar la concesión, aprobando en 2018, mediante la Legislatura, la expropiación de los inmuebles. Sin embargo, la nueva concesión para la reactivación del parque de montaña recién se aprobó este año, dejando pasar 7 años sin ningún tipo de mantenimiento.

En ese sentido, el reclamo de los instructores sobre la reapertura del centro de esquí parece un tanto riesgoso, al no haber mantenido las condiciones necesarias para el funcionamiento de los medios de elevación durante tanto tiempo. “El gobierno debió tomar los recaudos necesarios para preservar los medios de elevación, archivarlos adecuadamente y dejar gente a cargo del cuidado, mantenimiento y control hasta que apareciera un nuevo inversor”, aseguró la instructora y agregó que “simplemente se limitaron a apagar el interruptor de luz y seguidamente a ello se produjo una avalancha de daños materiales incalculables y muchos de ellos irremontables”.

Los medios de elevación abandonados en Penitentes. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Sobre la inspección ocular llevada a cabo el pasado fin de semana, la mujer sostuvo que pudieron ver las perchas del T-Bar tiradas en cualquier lado -perchas con forma de ancla que traslada dos esquiadores por vez en contra de la pendiente-, una máquina pisanieves abandonada, tapada de nieve “con el valor que eso tiene”, expresó y señaló que también vieron “las aerosillas colgando hace 7 años, lo que genera el desgaste del cable”. Durante sus años de esplendor, el mantenimiento de los medios de elevación era permanente. Cada año “se retiraban las sillas del cable, se hacía mantenimiento al mismo y así seguía sirviendo y funcionando”, contó Chiccitti.

De acuerdo a la información aportada por la empresa concesionaria, en breve podrían quedar habilitados los medios de elevación de arrastre. "Tiene que venir a hacer la supervisión la UTN para ver el funcionamiento. Hoy no están habilitados pero la semana pasada los hicimos andar y falta que pasen la inspección técnica para la habilitación definitiva y empiece a funcionar con pasajeros", aseguró Rodríguez.

Por su parte, la instructora de esquí insistió con que “se expropiaron en condiciones de funcionar y el gobierno los abandonó por 7 años por lo que ahora remontar esos medios es más caro que si hubieran seguido funcionando”. Además, explicó que la puesta a punto del parque de nieve implica tiempo y dinero. “No es cuestión de adjudicar en mayo y pretender un centro de esquí de tales características abierto y funcionando en junio sin casi inversión”, señaló.

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Sobre el grupo de instructores y la página de Instagram, Cicchitti sostuvo que los motivó la enorme cantidad de gente con los mismos reclamos y sentimientos. “Pasamos gran parte de nuestras vidas ahí y particularmente yo he trabajado en Las Leñas, en EEUU, y Penitentes sigue siendo mi hogar, mi mayor sentimiento de amor y dolor, Los Peni me abrió las puertas al mundo, gracias a que fui instructora pude viajar, aprender inglés y conocer mucha gente que hoy en día me sigue abriendo las puertas. Ese centro no se puede dejar morir por la inoperancia de concesionarios y políticos”, remató.

“Nuestra postura de reclamo no es a favor de los operadores anteriores, sino de que se hagan bien las cosas y se concesione a un operador, con apoyo, reglas claras y un plan de inversión y recupero razonable tal como trabajan el cerro en Bariloche con Catedral Alta Patagonia”, aclaró la instructora. “Penitentes no es un Parque aventura que se concesiona a un operador un par de meses y se vuelve a abandonar”, enfatizó.

Los precios de los pases en Penitentes

Los servicios con los que actualmente cuenta el Parque de NIeve incluyen accesorios, indumentaria y actividades. Además, hay gastronomía disponiblre, sanitarios, estacionamientos y servicio de salud. Los cupos para las diferentes actividades son limitados, por lo cual recomiendan llegar antes del mediodía.

Accesorios:

Trineo simple: $10.000

Trineo doble: $15.000

Raquetas: $16.000

Casco: $9.500

Antiparras: $9.600

Indumentaria

Equipos de ropa (adulto), incluye botas, enterito y guantes: $18.000

Equipos de ropa (niño), incluye botas, enterito y guantes: $15.600

Enterito: $10.000

Botas: $12.000

Guantes: $7.500

Pantalones: $9.500

Campera: $9.500

Actividades