Caso Loan Peña: Burlando criticó a la jueza Penzo y la acusó de ser cómplice

Tras anunciar que denunciará a la Justicia de Corrientes, Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan Peña, volvió a lanzar duras críticas por el estancamiento de la causa a 44 días de la desaparición del menor. En esta nueva oportunidad, apuntó contra la jueza Cristina Penzo y la tildó de ser "cómplice".

"Con una Justicia así, olvidémonos de Loan", disparó el letrado. Descontento con el accionar judicial en la provincia, manifestó que este "tracciona a través de los medios de comunicación, y es lo peor que le puede pasar" al niño.

Loan Peña está desaparecido hace 44 días.

Al hablar de Penzo, la describió como una magistrada que no tiene “coraje, voluntad y ganas”: "El poder de un juez federal de instrucción tiene que arrasar. Solamente ellos no ven la corrupción, el encubrimiento. Cuando se tienen que meter con cosas delicadas, tienen un límite, que es el poder político”, indicó.

Según el abogado, desde hace días que la causa “está en foja cero”, no avanza y tampoco hay información relevante sobre qué pasó y dónde está el pequeño. Por ejemplo, mencionó que hace 20 días había pedido la detención de José Codazzi, ex abogado de Laudelina, pero aún no hay noticias al respecto. Son varias las solicitudes de diligencias procesales que se encuentran interrumpidas.

Los ocho imputados en el caso Loan

En cuanto a los ocho detenidos, Burlando señaló que quienes ya fueron indagados por el delito de sustracción de menores, "se van a morir en la cárcel". Estos son: el ex comisario Walter Maciel; el matrimonio María Victoria Caillava y Carlos Pérez, su tío político, Antonio Benítez; su tía paterna, Laudelina Peña, y pareja del anterior; el matrimonio Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, que fueron con los niños a buscar naranjas; y Francisco Méndez, el policía que encontró la huella y dio con el botín de Loan Peña.

Y mientras siguen girando varias hipótesis, que van desde trata de personas hasta asesinato, siguen habiendo cada vez más personas bajo la lupa. No sólo José Codazzi, ex abogado de Laudelina, sino también Alicia Axson, la enfermera que atendió a María Victoria Caillava el día de su desaparición.

Una pista que siembra dudas en torno a esta mujer es que se descubrió que descartó varios celulares luego de que se le perdiera el rastro al pequeño de 5 años. Axson afirmó que los tiró porque “eran viejitos y estaban rotos", y que “no tiene nada que ver” con la desaparición del nene.