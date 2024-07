La modalidad de robo que alarma a los repartidores que reclaman por seguridad

Repartidores de diferentes aplicaciones realizaron una movilización desde Lamadrid y Acceso Sur hasta Casa de Gobierno de Mendoza en reclamo de mayor seguridad. Una particular modalidad de robo los alarma y exigen que las autoridades escuchen sus demandas.

“Estamos cansados, con mucha bronca. Es algo de casi todos los días los asaltos y los robos de motos. Acá tenemos gente que ha sido víctima de robos, tenemos compañeros que han sido baleados por no dejarse llevar la moto”, expresó Alberto Varela, uno de los repartidores durante la manifestación en Casa de Gobierno. Aparentemente, se ha puesto de moda entre los delincuentes una forma de robar vehículos que tiene como una de las principales víctimas a los repartidores de comida.

La modalidad que alarma a los repartidores es justamente aquella en que dos motochorros aparecen de la nada y con un arma de fuego acorralan a otro motociclista. Sin escapatoria ni protección alguna, los repartidores sufren las consecuencias: o les extraen su herramienta de trabajo o son baleados y heridos intentando escapar.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

“Yo venía bajando de la zona del Dalvian, en horario de trabajo. Al hacer el cruce nuevo que se ha hecho en la zona del Barrio Olivares, soy abordado por una motocicleta con dos personas, la de atrás con un arma de fuego. Me arrinconan contra el cordón de la vereda, me piden el vehículo y obviamente yo me detuve porque estaban armados. La persona de atrás es la que siempre se lleva el vehículo y el otro hace de campana”, relató a MDZ uno de los repartidores víctima de robo que se encontraba reclamando por mayor seguridad en Casa de Gobierno.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

La movilización hacia Casa de Gobierno fue con el objetivo de presentar un petitorio. “Queremos tener un diálogo con el gobierno y el Ministerio de Seguridad y poder aportar desde nuestro lado, lugares, zonas, y también que puedan hacer también capacitación del uso de la plataforma nuestra porque hay asaltantes que andan vestidos como repartidores”, sostuvo Varela y agregó que la intención es que la policía y los preventores sepan usar la aplicación para eficientizar los controles.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

Por otro lado, Varela explicó que el pedido es para que a todos los motociclistas que circulen de a dos los paren. “El problema que tenemos es que vienen de a dos o dos motos juntas con dos personas cada una y ahí es dónde se produce el asalto”, señaló.

Entre las zonas más conflictivas, los repartidores aseguran que la cuarta sección, Godoy Cruz, parte de Villanueva y la sexta sección, son las más peligrosas. “A un colega en Arístides Villanueva y Paso de los Andes, a las 7 de la tarde lo asaltaron y le llevaron la moto encañonado”, graficó.

El duro relato de un repartidor