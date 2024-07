Actividades y consejos para mantener el cerebro saludable

En el Día Mundial del Cerebro se realizan numerosas actividades a lo largo del país, destacándose las investigaciones llevadas a cabo por el CONICET y otros organismos internacionales que se centran en el estudio del cerebro, sus características a lo largo del tiempo, y diversas formas de mantenerlo saludable. A medida que envejecemos, es común experimentar olvidos. Esta preocupación afecta a muchas personas, quienes buscan formas de estimular el cerebro y mantenerlo activo. Juegos y actividades que fomentan el pensamiento y la concentración son recomendados para este fin. Además, el cuidado del sueño y una dieta saludable son fundamentales. Para profundizar en estos temas el doctor Fabián Cresmachi, reconocido neurocirujano mendocino, dio información de gran importancia en MDZ Radio 105.5 FM.

En este Día mundial del Cerebro, es esencial reflexionar sobre cómo cuidar nuestra salud mental y cerebral, reconociendo la importancia de la investigación y la atención a estos temas. El Dr Cresmachi comentó que, en principio, "todos envejecemos y hay que entender que el cerebro al envejecer va declinando sus funciones. No todos los olvidos son patológicos, es normal que nos olvidemos".

Algunos mitos

Para comenzar a despejar dudas de tan central órgano, Cresmachi explicó: "Tenemos un mito de que nosotros trabajamos en multitasking, como que el cerebro hace muchas cosas a la vez. En realidad hace cosas muy rápido secuencialmente. Si yo tengo un cesto de la basura en un rincón y le tiró 20 votos de papel, es muy probable que entren 3 o 4, pero es muy diferente si voy tratando de ir uno por uno. Si yo trato de meter 20 datos a la vez, no van a entrar todos". Y agregó: "La memoria es un hecho biológico. Ponemos el porotito para que germine, la memoria también tiene que germinar. Tengo que darle tiempo a mi cerebro para que lo que yo estoy estudiando ahora o tratando de recordar ahora, quede en la memoria de largo plazo. Mientras el cerebro está haciendo ese proceso biológico, yo lo interrumpo con estrés, con más datos, con esto y con lo otro, por supuesto que no van a entrar todos los bollitos de papel y algunos se van a caer".

Otro mito respecto del cerebro es que los humanos usamos sólo un porcentaje. Al respecto, Cresmachi resaltó que "utilizamos el 100% de su capacidad, de lo que conocemos, y todo el tiempo. Inclusive mucha gente cree que para dormir el cerebro se desenchufa. No solo no se desenchufa, sino que hace cosas activamente para dormir y mientras duerme el cerebro sigue funcionando". En este sentido explicó que existen "estudios funcionales del cerebro, son imágenes funcionales que muestran cuando una persona está haciendo algo. Con el tema de la palabra, si yo hablo se muestra la zona motora, si yo escucho la del oído, pero si yo pienso se iluminan más lugares que cuando voy haciendo una cosa por separado. El hecho de pensar actúa coordinando distintas partes del cerebro".

Respecto de los avances tecnológicos y de las técnicas de estudio del cerebro, el neurocirujano comentó que no se trata de "algo que Elon Musk inventó ahora. Venimos poniendo electrodos cerebrales profundos hace más de 40 años. Hay cirugías para la enfermedad de Alzheimer colocando electrodos. Se realizan de la misma manera que operamos pacientes con Parkinson, pacientes con temblores, donde ponemos los electrodos en ciertas partes del cerebro. Es muy curioso ver cómo al estimular mayor la zona de la memoria, el paciente va recordando más. No se revierte todavía el Alzheimer, sigue siendo una enfermedad incurable, pero hay muchísimos tips para que la declinación sea más lenta".

El paso del tiempo

"Las neuronas se van a ir muriendo, pero yo puedo crear nuevas conexiones. Siempre puedo seguir aprendiendo. De hecho uno de los consejos que le damos a los pacientes, además del ejercicio físico, es el ejercicio mental" dijo Cresmachi y dio algunos consejos: "Los crucigramas son un entretenimiento, no es que esté mal que el paciente lo haga, pero no es suficiente. Es como si yo voy al gimnasio y hago bíceps con una pesita de 2 kilos siempre. No está mal, pero no es suficiente y hay que hacer un poquito más. Por ejemplo, estudiar un idioma. Si tejen que no hagan siempre el mismo tejido, que traten de cambiar de punto. La música es espectacular".

El cerebro y lo que comemos

Cresmachi expresó que "la dieta saludable es fundamental. Hay alimentos inflamatorios y alimentos antiinflamatorios. El aceite de canola es un veneno igual que el azúcar y los ultra procesados. Son un veneno para el cerebro", dijo y aconsejó que, aunque a veces puede ser costoso, "hay que comer lo local, lo más orgánico posible, lo menos procesado posible, lo menos tocado artificialmente, lo que tenga menos colorante y conservante".

Descanso reparador para la salud del cerebro

"El cerebro envejece y dormir es un proceso activo. Es decir, la acción de dormir también envejece. Es un fenómeno que se llama ontogenia del sueño. Son los cambios normales fisiológicos del dormir. Por ejemplo, un adolescente duerme 14 horas y no pasa nada", dijo el médico y citó lo que conversa con sus pacientes más ancianos: "Les digo ‘usted tiene 80 años, tiene arrugas en la cara y canas en el pelo ¿va a la dermatóloga con preocupación?’ No, porque ya tienen 80 años. Así como tiene arrugas y canas con 80 años, hay menos horas de sueño, inversión del sueño (duermen más de día que de noche), menos profundidad en el sueño. El sueño REM, que es donde nosotros vemos por imágenes, disminuye con la edad".

El neurocirujano explicó que se trata de "cambios fisiológicos normales. Lo importante es que estemos descansados. Lo que vemos como fenómeno muy dañino es tratar de forzar esas horas de sueño mediante psicofármacos que generalmente no están indicados por el médico especialista. Esos fármacos disminuyen la calidad del sueño".

Escuchá la entrevista completa