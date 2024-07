Repartidores se movilizarán para reclamar medidas de seguridad

Este martes 23 a las 10 de la mañana, repartidores de diferentes aplicaciones realizarán una movilización hacia la Casa de Gobierno de Mendoza en reclamo de mayor seguridad. La convocatoria, que se realizará en Acceso Sur y Lamadrid, exige el fin de los robos y busca que las autoridades escuchen sus demandas. Además, presentarán un petitorio con una serie de reclamos según dijo Walter Videla, trabajador independiente de una de estas plataformas, en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM. "La situación es delicada, especialmente para nosotros que trabajamos en la calle todo el día, desde muy temprano hasta muy tarde", afirmó Videla.

"En esta ocasión nos movilizamos netamente por seguridad" dijo Videla y agregó que "el sistema de trabajo que tenemos implica andar en moto o en bicicleta, y nos deja expuestos a esta situación que vivimos a diario de robos cuando aparcas en algún lugar y te llevan el vehículo mientras bajas a retirar un pedido, o a entregarlo que ya en ese caso pasa a ser asalto".

El entrevistado aseguró que la movilización "está destinada a tener algún tipo de diálogo con las autoridades de seguridad. Desde nuestras aplicaciones hay un funcionamiento y un sistema que es muy simple de detectar. Dentro del petitorio hemos expuesto la colaboración de parte nuestra de brindar información puntual, concisa y muy simple de adquirir para que pueda aplicarse en distintos controles que se realizan para evitar sobre todo el asalto que es lo más peligroso".

Finalmente, Walter Videla aclaró que la idea no es entorpecer el centro, ya que se movilizarán en una especie de caravana en sus respectivos vehículos. "Nos vamos a concentrar en Lamadrid y Acceso Sur y de ahí vamos a partir hasta la Casa de Gobierno de la forma más ordenada que se pueda, sin entorpecer. Solo queremos que se nos vea y llegar al destino, presentar nuestra documentación con lo que queremos. No va a haber cortes, no queremos generar ningún tipo de inconveniente".

Escuchá la entrevista completa