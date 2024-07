Había estado llorando, su vecina la escuchó y le dejó un terrible mensaje en el ascensor

En un edificio, dos vecinas protagonizaron una insólita discusión a través de mensajes escritos en carteles pegados en el ascensor. Este peculiar intercambio se dio a conocer gracias a un video publicado en TikTok por un joven usuario, @ryhmusicok, quien mostró cómo se desarrolló la disputa.

Los ascensores en los edificios a menudo se utilizan para colocar carteles con diversas advertencias y medidas que los inquilinos deben cumplir. Sin embargo, la pelea que quedó grabada en video rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reacciones y comentarios.

Todo comenzó cuando una de las vecinas dejó un cartel en el espejo del ascensor. El mensaje, claramente dirigido a la vecina del cuarto piso, decía: “Para la vecina del 4° que llora todos los días haciendo un re escándalo. Entendé que hay más personas en este edificio. Si te rompieron el corazón es problema tuyo. Gracias”.

La historia no terminó ahí. La vecina afectada respondió de la misma manera, colocando un cartel sobre el anterior: “Hola, soy la ‘llorona del 4°’. Perdón si te molesté pero sí, me dejaron. Tranquila que no lloro más, vieja mala onda”.

El clip que documentaba esta discusión se hizo viral rápidamente en TikTok, recibiendo más de 67 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios en pocos minutos. Los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones, algunos defendiendo a la vecina llorona y otros criticando la falta de sensibilidad de la primera.

Entre los comentarios se destacaron: “Jajaja, pobrecita. Ya ni llorar en paz se puede”, “Re empática la vecina”, entre otros apoyando a la joven del cuarto piso en gran medida.

El video de la pelea de dos mujeres a través de carteles en el ascensor (Video: TikTok/ryhmusicok)