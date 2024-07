Faustino Oro volvió a batir una marca y un gran maestro lo retó a un duelo de ajedrez

Con menos de 11 años, Faustino Oro ya tiene un pase directo en los libros de historia del ajedrez. Siendo el maestro internacional más joven del mundo, volvió a batir una nueva marca: quedó en el puesto 20 del prestigioso ranking blitz, el cual tiene la modalidad relámpago, una de las más populares.

El pequeño argentino participó a través de la plataforma chess.com, donde se enfrentan grandes maestros. Dentro del top 15, que se había mantenido así durante mucho tiempo, logró romper con este esquema y el domingo 14 se posicionó en el puesto 10. Los dueños de esta plataforma compartieron la noticia en sus redes sorprendidos por los grandes avances del argentino.

Faustino Oro dentro de los 20 mejores del ranking blitz. Foto: chess.com

Quien lidera este ranking es Magnus Carlsen, el gran maestro de ajedrez noruego y quien fue campeón mundial en 2013 a sus 22 años; en segundo lugar se posiciona el estadounidense Hikaru Nakamura. Ambos ídolos, por más talentosos e impecables que son en esta disciplina, fueron vencidos por Oro, quien se inició en ella hace pocos años.

Un excampeón mundial retó a Faustino Oro

Oro no puede pasar desapercibido en el mundo del ajedrez, su talento e inteligencia son difíciles de superar. Es por esto que, luego de meterse en el top 20 del ranking blitz, fue retado por el ex campeón mundial Vladimir Kramnik, quien lo desafió a jugar cara a cara en Londres.

Vladimir Kramnik retó a Faustino Oro. Foto: Captura de pantalla

Se trata de un Gran Maestro Internacional ruso, de 49 años, quien ostentó el título de decimocuarto campeón del mundo de ajedrez. Su estilo es posicional y de técnica defensiva.

"No he visto nada parecido en toda la historia. Parece que Faustino ya no es más débil (demasiado, al menos) que yo, probablemente sea más fuerte incluso", escribió Kramnik a través de X. De este modo aseguró que le gustaría jugarle una partida de blitz de forma gratuita en Londres en agosto.

"Reservaré un día antes o después del partido con José y jugaré unos 12 juegos con Faustino. Sería una gran promoción para él y al público de todo el mundo le debe encantar. ¿Es un acuerdo?", agregó. Además, reiteró que todos los gastos serán cubiertos, con condiciones de juego iguales y equitativas: "Será histórico, el evento. Parece una gran oportunidad para Faustino".