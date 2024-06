El motivo por el que Los Puquios postergó su fecha de apertura

La apertura del Parque de Nieve Los Puquios, prevista para el 8 de junio, tuvo que ser postergada, según anunciaron desde la web oficial.

Mediante un comunicado, informaron que “por falta de nieve y pronóstico de lluvia” se posterga la apertura del parque, “esperando nuevas nevadas que permitan habilitar el centro invernal”.

“Decidimos aguardar por un clima que garantice la operación correcta de las pistas de esquí y trineos. Si bien se registraron nevadas de consideración, las mismas no fueron continuas y esta semana los pronósticos no son favorables ya que se esperan lluvias que no permitirían la conservación en buen estado de la superficie esquiable”, detallaron.

Además, sugirieron estar atentos a las redes sociales, sonde próximamente se dará a conocer la nueva fecha de apertura “según las condiciones climáticas de esta semana”.

Tarifario 2024