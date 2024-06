Su novio la engañó con su mejor amiga y ella se vengó con sus entradas para la Copa América

En las últimas horas, una historia llena de emociones se hizo viral en las redes sociales. Una joven llamada Candela Fassino habría decidido tomar venganza de una manera inusual luego de descubrir que su pareja la habría engañado.

Según contó Candela en sus redes sociales, su novio la traicionó con su mejor amiga. En un acto de revancha, la joven decidió sortear las entradas para la Copa América que su novio había comprado para ver a la selección de Argentina.

"Hola a todos. Acá la boluda que les habla, ahora cornuda, su novio la acaba de cagar con su mejor amiga y miren lo que tengo acá… El boludo dejó las entradas para la Copa América, para los próximos dos partidos. Como la que les habla le iba a regalar los pasajes, lo voy a sortear todo", anunció Candela en su publicación viral.

Candela explicó que descubrió los mensajes comprometedores entre su novio y su mejor amiga después de una reunión en la que compartieron juntos. Ante esta traición, Candela decidió no quedarse de brazos cruzados y optó por una acción que sabía que le dolería bastante a su novio.

"Mañana se sortean las entradas para la Copa y yo les regalo los pasajes. Ah, y me olvidaba, para vos y todos los boludos que se creen revivos, nunca te fíes de una mujer despechada", aseguró la modelo en su publicación sobre las entradas de la Copa América.

La reacción en las redes no se hizo esperar. La historia provocó un gran revuelo, con muchos usuarios aplaudiendo la actitud de Candela por su ingeniosa forma de venganza. Sin embargo, también hubo quienes criticaron su accionar, argumentando que no era la manera correcta de manejar la situación y quienes señalaron que la historia no es real y que solo lo hizo para hacerse viral en las redes socailes.

Algunos critican su decisión, sugiriendo que devolver las entradas o resolver el problema de manera privada habría sido una mejor opción. "La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena", escribió un usuario, parafraseando una famosa frase.

El video de la venganza de la joven que sortea las entradas a la Copa América