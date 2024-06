Jardín: la forma más efectiva de cuidar tus plantas de las heladas

Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas comienzan a invadir todo el territorio argentino, volviéndose cada vez más notables. Este cambio de estación no solo afecta a las personas, sino también a las plantas, que deben enfrentarse a condiciones climáticas adversas.

Las heladas son un fenómeno recurrente en diversas regiones del país durante el invierno y representan un reto considerable para los amantes del jardín. Las plantas, especialmente las más sensibles, sufren considerablemente bajo estas condiciones y, sin el cuidado adecuado, pueden resultar perjudicadas. En este contexto, los aficionados a la jardinería están atentos y preparados para enfrentar los desafíos que trae el invierno.

El experto en jardinería de MDZ Radio 105.5 FM, Luis Canziani, recomendó una serie de puntos a tener en cuenta a la hora de cuidar nuestras plantas durante el periodo invernal. En primera instancia, consideró oportuno aclarar que "todos los fríos fuertes vienen del sur".

Las bajas temperaturas comienzan a invadir el jardín, pero el especialista señaló que "no hay que preocuparse de las plantas de exterior durante las heladas. Las plantas que son de exterior, de ciclo invernal, no hace falta que las tapemos. Lo que queda expuesto de esas plantas es la parte más rígida, que viene siendo como lo más fuerte, por eso no hay ningún problema en que se hiele".

La mejor forma de proteger a tus plantas

Canziani advirtió que "hay que tener más cuidado con heladas tardías y hay que proteger un poco más las plantas. Quizás no las cosas que florecen primero, pero sí después cuando están dando el fruto. Son esas heladas que vienen a finales de septiembre o principios de octubre".

"Para las heladas que vienen ahora, las plantas tienen que tener cierta protección", aseguró y recomendó que "todos debemos tener una tela antihelada. El nylon no sirve, protege de alguna manera, pero queda muy expuesto".

En esa misma línea, sostuvo que "no hace falta que la planta quede siempre cubierta con la tela antihelada. Si se la dejamos puesta, no pasa nada, pero impacta de alguna manera en el jardín. Recomiendo poner la tela a la mañana y a la noche para que cubra bien a la planta de la helada".

"Otra manera de que la helada se sienta un poco menos, es mantener los terrenos húmedos", argumentó.

Además, el especialista dijo que "con la llegada del invierno, puede ser que las plantas tengan un déficit nutricional de algún tipo, lo cuál las debilita. Incorporándole un buen compost, una buena enmienda orgánica, un poco de guano; ahora en invierno y en primavera tendrían que remontar".

