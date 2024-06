Mendocinos, diferentes realidades y una misma dificultad: llegar a la escuela

En Mendoza hay realidades muy diferentes entre algunas familias y otras pero muchas enfrentan la misma dificultad: llegar a la escuela para aprender o para enseñar es cada día más difícil. Ya sea por razones económicas o porque los establecimientos educativos son de zonas alejadas y el colectivo no llega, las familias luchan todos los días por sostener el derecho a la educación en medio de la crisis.

Familias que viven en la Ciudad o en zonas cercanas pero que envían a sus hijos a escuelas más alejadas, familias que no viven tan lejos de las escuelas de sus hijos pero por las zonas y la inseguridad no pueden llegar caminando y tampoco les alcanza para el boleto, familias que se dedican a la cría de animales pero viven separadas, unos días en el puesto y otros en la casa del pueblo, para que sus hijos tengan el derecho a la educación. Docentes que no tienen movilidad propia para llegar a sus lugares de trabajo pero tampoco cuentan con colectivos de línea que los lleven y los traigan de sus casas a las escuelas todos los días.

En las escuelas albergue y algunas que funcionan de día, en distritos alejados, tienen transporte propio, el transporte escolar como comúnmente se llama. Pero hay otras que no cuentan con ese servicio y dependen del transporte público.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

"En el secano de Lavalle el transporte es un desastre", cuenta una maestra. “Todos piensan que son todas escuelas albergues para el secano y hay tres escuelas que no son albergue, que son la de El Cavadito, la de La Majada y la de El Puerto. Son escuelas de día, como una escuela normal a la que van los chicos de lunes a viernes”, explica.

El tema del transporte en los distritos de Lavalle, como en los de otros departamentos, es complejo. En algunos lugares, el colectivo llega solo una vez por semana o cada quince días. Ese es el caso de la comunidad de El Puerto, ubicada en el límite con San Juan, a 145 kilómetros de Ciudad de Mendoza. “Tengo entendido que ahora para allá los colectivos van una vez cada 15 días que entran a San Miguel y vuelven. Hay maestros que por el sueldo que cobramos que es muy bajo, no pueden costear los gastos del combustible para irse en autos particulares todos los días. Entonces, por ejemplo los de El Puerto que es la escuela más lejos que está en el control fitosanitario del Iscamen, se quedan en casas de ahí durante la semana”, dice sobre la realidad de los docentes rurales.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La maestra de nivel inicial oriunda de un distrito lavallino, detalla que “el director se quedaba en una construcción así media vieja que es como un centro comunitario que quedó ahí por construir y las maestras creo que una se queda en la casa de una alumna y la otra en la casa de una celadora. Se quedan ahí de lunes a viernes viviendo allá con la gente de la comunidad y después recién vienen los fines de semana. O quizás vuelven algún día pero se les hace imposible por la falta de transporte público poder llegar a trabajar todos los días. Entonces tienen que quedarse”.

En el campo también ocurre que las familias recurren a tener dos casas, pero no se trata de personas con alto poder adquisitivo que eligen un día vivir en una y la semana siguiente en otra. Muy por el contrario, lo que ocurre es que tiene un puesto alejado, donde trabajan y en el pueblo tienen la casa. “Entonces viven las familias medio separadas”, dice un vecino de Jocolí reflejando como, muchas veces se choca lo productivo y los derechos a la educación y la vivienda.

Foto: Santiago Tagua/MDZ

Otro tema es el de los abonos, contó a MDZ un papá y un directivo de diferentes escuelas del Gran Mendoza. Las escuelas reciben dinero de la DGE para apoyar a algunos estudiantes con los abonos escolares, además del medio boleto que es para todos. Con el aumento del transporte público esto quedó en montos de entre $6.000 y $9.000 por estudiante, dice un director de una escuela céntrica, cuando un estudiante para ir y volver todo el mes -aproximadamente unos 25 días- tiene que destinar $13.750 en los colectivos urbanos.

Luego de un reclamo encabezado por padres y las escuelas que no tienen transporte propio, desde la DGE actualizaron los montos. “Recientemente acompañó el aumento del boleto con una actualización del 175% en el monto”, señalan desde la cartera educativa y agregan que, además, “aumentó un 30% la cobertura de estudiantes”.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Sin embargo, una mamá de tres niños cuenta también, que sus hijos no reciben esa ayuda. Ella está desempleada y junto con sus hijos y su nieto viven en un asentamiento de Las Heras, cerca del Aeropuerto. Sus hijos van a la escuela en la mañana y por la crisis económica tan difícil y el aumento del boleto muchas veces no le alcanza para enviarlos a clases.

“Los niños tienen que ir, es un derecho pero qué derecho se puede cumplir si no alcanza para el boleto. Yo tengo tres niños y no los puedo enviar todos los días porque a veces no hay para cargar la sube”, retrata la mujer.