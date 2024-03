Esperas infinitas y malas condiciones: el calvario del transporte en Lavalle

Cansados de poner las quejas en el muro de Facebook de la empresa Prestaciones S.A. y de escribir sus reclamos en el libro de sugerencias, vecinos y vecinas de diferentes distritos del departamento de Lavalle han comenzado a organizarse y visibilizar la problemática del transporte público que no es nueva. Originado de la iniciativa de algunos de ellos y ellas, y a partir de que los reclamos puntuales por distrito no vienen funcionando, decidieron comenzar a articular acciones para que el reclamo tenga más fuerza.

Hartos del mal servicio, las pocas frecuencias, las demoras y la forma en la que se viaja; y bajo el nombre de Unidos por el Transporte Lavalle, han decidido ir a fondo "hasta que mejore el servicio o Prestaciones se vaya" como rezaba en un flyer surgido tierra adentro de un distrito rural. Hace 5 años que venció la licitación para los recorridos de Lavalle. Esto significa que la empresa en cuestión presta un servicio desactualizado, con irregularidades que la Subsecretaría de Transporte debería solucionar.

Alejandra Frete, una vecina del distrito de Jocolí, contó a MDZ que esta problemática viene de hace varios años y que últimamente, “está cada vez peor”. Hace aproximadamente tres semanas las y los vecinos decidieron armar un grupo para unificar los reclamos de todos los distritos al que se fue sumando cada vez más gente. “Cada zona empezó a contar los problemas que tienen con el transporte. La verdad que hemos tenido una muy buena repercusión”, sostuvo Alejandra.

“El pedido es de mayores frecuencias. Jocolí pide que haya, aunque sea, dos frecuencias más, directas, en horas pico”, aseguró la vecina que además, sostuvo que el único colectivo directo a la Ciudad de Mendoza es a las 6 de la mañana. El recorrido normal desde Jocolí hacia el centro mendocino va desde esa localidad, pasa por la de 3 de mayo, luego por la Terminal de Tulumaya, el centro de Lavalle y desde allí parte a Mendoza. “Necesitamos otro que sea a las 7:30 u 8, para que las personas que trabajan en el centro, las personas que estudian, lleguen a las 8:30 o 9 a la Terminal. Y después una frecuencia de vuelta para acá directo, que sea las 13:30 porque el otro directo de Mendoza para acá lo tenemos a las 20:50”, detalló la mujer asegurando que “te subis a un colectivo acá en Jocolí y bajas a las dos horas en la terminal de Mendoza”.

Las unidades que van a los distritos más alejados son las que están en peores condiciones. Foto: Gentileza.

Algunos distritos de Lavalle como Oscar Mendoza “tiene tres frecuencias en el día. Ya eso no se puede creer”, señaló Alejandra. Si bien hay algunos servicios que han mejorado, aún se escuchan anécdotas de personas que paran el colectivo y no las levantan. “La semana pasada vi que una chica se iba bajando del colectivo con su bebé y el colectivero arrancó, no se cayó de milagro la señora. Yo entiendo que tienen que cumplir un horario pero también somos personas”, expresó argumentando que con mayores frecuencias esas cosas no pasarían y agregó que a eso se suma el incumplimiento de los horarios. “Si tienen que pasar a las dos, pasan a las dos y veinte”.

Además de mayores frecuencias, las vecinas y vecinos están reclamando la mejora de las unidades. “Los colectivos están destrozados y mandan para esta zona los que están en peores condiciones. Yo se que influye mucho la ruta, que está asquerosa. Pero también sé que nosotros pagamos un pasaje carísimo, muy caro. No tenemos porqué estar pasando lo que estamos pasando”, indicó la mujer de Jocolí.

Por su parte, Margarita Heredia, de El Paramillo ubicado a 8 kilómetros al sudeste del departamento, relató la desesperante situación de los vecinos del lugar. “Hay distritos que no están lejos de Villa Tulumaya, que es lo primero que te dice la empresa o que tiene mala ruta. No es tan así. Hay localidades, distritos que tienen buenas rutas y pasa el colectivo tres veces al día. En la época de clases aumenta una unidad más. Una. Pero nada más”, señaló la mujer.

Las personas viajan apretadas por las pocas frecuencias. Foto: Gentileza.

Si sos de la zona de San Francisco para ir hasta la ciudad de Lavalle, “tenes que irte a las 7 de la mañana y volverte al mediodía. En la tarde es igual: te venís a las 3 de la tarde y te tenes que volver a las 9 de la noche. Y así pasa en Oscar Mendoza, en Colonia Italia, en el Plumero, en Paramillo, la Bajada. Los más perjudicados son Asunción y Lagunas del Rosario” relató Margarita contando que Asunción tiene dos frecuencias por semana, mientras que Lagunas del Rosario solo tiene una cada quince días. “Si tienen que trasladarse en auto les sale $40.000. Es realmente una vergüenza,”, se indignó.

Una mujer de la comunidad de Laguna del Rosario, ubicada a 122 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, recordó que en el 2023 tenían una sola frecuencia por mes y que luego de presentar una nota, les agregaron una más. Ese mismo colectivo, también pasa por lel distrito de San José. “No tenemos más transporte que dos veces al mes, últimamente se traslada mucha gente, viajan paradas y ha habido casos que con el calor se descompensan. La vez pasada el colectivo se rompió y gente que iba con turnos no llegó. Lamentablemente, tenemos que volvernos en la tarde porque después no tenemos en qué trasladarnos”, aseguró.

En la cabecera del departamento, la realidad es un poco mejor que en los distritos, ya que hay mayores frecuencias. Sin embargo, los problemas persisten porque también hay más personas. “Las unidades pasan media hora, 40 minutos, una hora depende, porque van repletos. Llegan a la terminal de Lavalle llenos, más la gente que se les suma en la terminal y la que se le sigue subiendo para allá Mendoza, por cualquiera de las dos rutas. Llegan allá en la puerta, no cabe más gente, parecemos ganado”, manifestó Margarita.

“Hay chicos que van a la universidad, los alquileres están muy altos en Mendoza, entonces si o si se tienen que trasladar todos los días en colectivo pero si no hay una solución a este tema, se les va a complicar cada vez más”, concluyó la mujer.