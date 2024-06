Apuestas online: piden incrementar el control para evitar la participación de adolescentes

La participación de jóvenes en sitios de juegos on line donde se realizan apuestas es un tema que ha tomado protagonismo desde hace tiempo y causa gran preocupación, sobre todo en las escuelas desde donde han surgido las primeras señales de alerta. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) admiten que la problemática del juego y apuestas online llegó primero al secundario, pero ahora se extiende también al nivel primario.

Carina Gannam, titular de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) de la DGE señaló a MDZ Radio que ya se está trabajando en un plan de acción para hacerle frente a esta situación. En tanto, muchos padres se enfrentan a esta nueva realidad con pocas herramientas y sin saber bien qué camino se debe tomar.

Ante la profundidad de este conflicto, el tema también se ha instalado en el plano político con discusiones en la Legislatura y proyectos que buscan regular las páginas web o redes sociales que promueven y permiten el acceso de menores de edad al mundo de las apuestas on line.

La última iniciativa fue presentada por la legisladora massista Gabriela Lizana, pero no se trata de una nueva legislación sino en que, desde el Ejecutivo, se incremente el control para que se dé cumplimiento a la norma provincial que regula este tipo de actividades.

La ley 9.267 data del 2020 y su objetivo es regular la actividad del juego en línea en la provincia de Mendoza, que comprende a todos los juegos de azar, sorteos, rifas, apuestas, combinaciones aleatorias y en general todas aquellas actividades en las que estén en juego cantidades de dinero u objetos.

Lizana asegura que la normativa establece "claramente que los jóvenes no pueden participar del juego online" algo que, ante las evidencias, no se estaría cumpliendo.

"Solicito al Poder Ejecutivo Provincial la urgente intervención de los organismos responsables y destinar los recursos necesarios, para controlar de forma efectiva y proceder al cierre de los llamados juegos en línea, no autorizados, ya que la proliferación de los mismos y su esparcimiento en el ámbito provincial, afecta de manera contundente, a la comunidad en su conjunto y sobre todo a los jóvenes de entre 11 y 18 años", señala el proyecto.



Y agrega: "Los llamados juegos en línea que se ofertan en la actualidad con terminación (.com y/o a través de WhatsApp y redes sociales), son aquellos que no exigen que el apostador, realice ningún tipo de registro como lo exige la actual LEY 9267 y su articulado, en donde expresa claramente que el apostador para poder ejercer su accionar, deberá realizar la inscripción anteriormente en las páginas de los sitios debidamente autorizados, de esta manera, evitar la transacción de los apostadores sin saber el origen de los fondos y/o su edad para realizar las apuestas, no restringiendo a ningún interesado".