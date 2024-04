Ludopatía en adolescentes: impulsan un nuevo proyecto para regular y prevenir las apuestas online en Mendoza

La diputada provincial del PJ Valentina Morán, junto a otros legisladores, presentaron un proyecto de ley para incorporar a la leyenda de la publicidad socialmente responsable, mayores advertencias sobre los riesgos para la salud mental en menores de 18 años que tiene la adicción al juego y también para fortalecer los controles biométricos de estas plataformas para validar identidad. Con esta iniciativa buscan generar más herramientas para prevenir la ludopatía en jóvenes y promover el uso responsable de juegos.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, la legisladora manifestó que "el tema de las apuestas online es algo por lo que nos hemos estado reuniendo, a nosotros como legisladores nos llegan siempre problemáticas de distintos grupos, asociaciones y lugares de la provincia. Cada vez que he tenido contacto con directivos, docentes o estudiantes, ha salido el tema de las apuestas. Los chicos están jugando mucho con estas aplicaciones. Tratamos de ver con ellos qué piensan que tendría que suceder, cuál es la propuesta o la regulación que consideran que es necesaria".

"El proyecto de ley que hemos presentado tiene que ver con establecer una regulación, en algún aspecto, de estas aplicaciones que tengan que ver con incorporar más advertencias para lo perjudicial que puede ser para la salud mental en menores de 18 años y poder fortalecer también los controles biométricos. Es un problema que estén en chicos menores de edad haciéndolo, porque evidentemente hay una facilidad para poder hacerlo", detalló.

Además, señaló que "el tema es poder visibilizar esta situación y poder brindar información, siento que las propuestas que presentamos en la Legislatura por ahí pueden salir o no, eso depende mucho de la voluntad política y de la insistencia que uno tenga en las comisiones y demás, pero me parece que hay una tarea muy concreta. Tenemos la tarea de poder concientizar a los chicos sobre los riesgos de esto y también brindar herramientas, porque lo que pasa siempre con las problemáticas de salud mental, que son tan tabú que a veces no se hablan tan públicamente, entonces eso dificulta la posibilidad de pedir ayuda y generar concientización".

La diputada afirmó que "el Estado tiene la tarea de reforzar políticas públicas que brinden herramientas e información y que trabajen desde la promoción y la prevención primaria de la salud".

Por otro lado, dejó en claro que "no hay ninguna regulación a nivel nacional, cada una de las provincias tienen leyes provinciales que regulan el juego online. Entonces, el Instituto Provincial de Juegos y Casino creó una legislación en el 2021 que regula las apuestas online". Y sostuvo que "nuestro proyecto busca agregar y modificar algunos incisos de algunos artículos de esa ley. Es una propuesta, sabemos que no va a solucionar el problema, pero sí me parece que ayuda a visibilizar y que se tienen que pensar un montón de otras políticas para para poder acompañar, sobre todo, estas situaciones de ludopatía, consumos problemáticos y lo que genera para la salud mental".

Prevención

El Programa Juego Responsable de Mendoza tiene como objetivo implementar acciones que den respuesta a las consecuencias que se relacionan con las problemáticas de juego tanto en lo asistencial como en lo preventivo, considerando las mismas en el marco de la salud mental.

El Programa cuenta con espacios de asistencia a sujetos con problemas en relación al juego y con espacios de orientación para familiares y/o allegados. La problemática es abordada desde un enfoque integral de la persona sosteniendo el concepto de interdisciplinariedad conforme a los lineamientos de la Ley de Salud Mental 26.657; promoviendo además la atención desde un enfoque de derechos del paciente al acceso a la salud mental.

En este contexto el equipo define como política de prevención destinada a la comunidad, promover los lazos sociales y un modo de juego saludable basado en información y elección responsable.

Las apuestas virtuales están prohibidas en menores de 18 años, y su uso indebido provoca severos problemas para la salud mental de las personas.

Línea de atención telefónica del Programa de Prevención y Asistencia: 2614247536

Número de WhatsApp: 2614722471

