Messi reveló que quiere conocer las Cataratas y de inmediato le armaron un plan a su medida

Ante la inminencia del inicio de la Copa América y luego de que el astro del fútbol argentino revelara sus deseos de conocer las Cataratas del Iguazú, el Gobierno de Misiones encaró la planificación de una invitación especial para Lionel Messi y su familia.

En el programa de streaming "Dispuestos a todo", conducido por Tomás Messi, hijo de Matías, uno de los hermanos de Leo, el capitán de la Scaloneta dijo que le gustaría visitar en familia lugares turísticos de su país. "En un futuro, cuando se termine esto y tenga más tiempo, seguro recorra algunos lugares. Por ejemplo no conozco las Cataratas del Iguazú y me encantaría hacerlo", sostuvo y agregó: “Tengo pendiente conocer más Argentina, siempre lo hablamos con Antonela; hacerlo en familia y disfrutar de nuestro país. Mucha gente me nombra lugares que no conozco y la verdad me gustaría recorrerlos".

El momento en el que Messi revela su deseo de conocer las Cataratas

El comentario de Messi no pasó desapercibido y de inmediato motivó la reacción de la política argentina, primero del Gobierno de Hugo Passalacqua y luego del propio Gobierno nacional.

"Nos llena de orgullo que se acuerde de las Cataratas y de Misiones", aseguró el titular de la cartera de Turismo de Misiones, José María Arrúa. Recordó que hace dos años, cuando arribó Antonela Roccuzzo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, se preparó un operativo de seguridad especialmente diseñado para contener a la familia del 10. "Si se llega a dar la visita de Messi, será de la misma manera", detalló. Y cerró: "Que un ídolo mundial como Messi quiera conocer Cataratas nos vino bien para promocionar el destino en la agenda nacional e internacional".

El Gobernador Passalacqua, por su parte, publicó en sus redes sociales su deseo de recibir a Lionel en tierra colorada. "¡Te esperamos, Leo!", expresó en su cuenta oficial de Instagram, acompañando con el video del momento de la declaración en la que el goleador de la Selección expresa su deseo de conocer esa maravilla natural.

Una campaña ideada para el ídolo argentino

Pero, además, desde Visit Argentina idearon una campaña que consiste en un video con una carta a Messi en la que lo invitan a recorrer los sitios turísticos más emblemáticos del país.

"Escuchamos que te gustaría conocer los destinos turísticos de tu país. Cuando se trata de Argentina, nosotros somos expertos y así como vos nos hiciste felices, ahora nos toca a nosotros", señala el video.

"Recibimos cientos de mensajes de personas de toda la Argentina que te invitan a visitar sus ciudades. Están los team invierno que dicen que no podes dejar de recorrer la Patagonia y brindar con Antonella en el glaciar… las copas ya las tenemos", agrega.

"También los que piensan en los más chicos. Thiago, Mateo y Ciro podrían nadar con los lobos marinos en Puerto Madryn, y también es temporada de ballenas y pingüinos. Si no te mareaste siendo una de las personas más famosas del mundo, no te vas a marear por embarcarte unas horas", dice en uno de los tramos del video promocional.

Recordando una frase de Messi en la que expresa su desagrado con las bajas temperaturas, los creativos añaden: "Sabemos que el frío no te gusta. Ahí aparecieron los del norte argentino, que además de su clima templado tiene la calidez de su gente. Ellos ya se están preparando para verte mostrar tu talento en una peña… Que sabes bailar no tenemos dudas, si no que le pregunten al 4 de Holanda".

También hacen mención a las preferencias gastronómicas del goleador: "Declaraste muchas veces que sos fanático de la comida argentina. A las milanesas de tu mamá no le compite ningún restaurante premiado pero Buenos Aires y Mendoza tienen sus estrellas, y no vas a poder decirle que no a un asado con un malbec".

Por último, la campaña remite a la euforia generada por la declaración de Messi respecto de su interés por conocer las Cataratas: "El asunto de las Cataratas ya está arreglado. Solo pasanos tu disponibilidad y si preferís pasillo o ventanilla…" Y cierra: "Estuviste muy ocupado haciéndonos el país más feliz del mundo. Por eso queremos que sepas que contás con nosotros para recorrer el país que te vio nacer. En cada rincón de la Argentina te esperan 47 millones de anfitriones para devolverte algo de la felicidad que vos nos regalaste. Atentamente, el equipo de Visit Argentina".

Mirá el video de la promoción del país