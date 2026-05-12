Mundial 2026: cuánto sale Paramount, la plataforma más barata para ver todos los partidos

El Mundial 2026 empieza a mover el mapa de las transmisiones en Argentina. Con una alianza entre Paramount+ y DSports, los 104 partidos estarán disponibles en vivo, destacándose la accesibilidad económica de la plataforma de streaming.

La noticia cambia el escenario para los fanáticos que no solo miran los partidos de la Selección Argentina, sino también aquellos cruces de fase de grupos que suelen ganar audiencia durante una Copa del Mundo. Hasta ahora, la posibilidad de seguir toda la competencia completa estaba asociada principalmente al universo DSports y DGO, pero el acuerdo con Paramount+ abre otra puerta de acceso.

El dato que más llama la atención es el precio. En Argentina, Paramount+ muestra planes desde $6.750 por mes con IVA incluido en su sitio oficial, aunque algunos valores finales informados para usuarios argentinos rondan los $8.535 mensuales según impuestos y forma de pago. Aun con esa referencia más alta, la plataforma queda muy por debajo de otras alternativas deportivas o paquetes más amplios de streaming.

La diferencia se nota especialmente si se compara con DGO, que en su web ofrece el Plan Fútbol Total a $31.900 por mes y lo promociona con acceso a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, además de otros contenidos deportivos y de TV. Es decir, no se trata de servicios idénticos, porque cada paquete incluye propuestas distintas, pero el salto de precio convierte a Paramount+ en una opción mucho más económica para quienes busquen seguir el Mundial 2026 desde una plataforma de streaming .

El precio de Paramount+ aparece como una de las claves para quienes quieran ver el Mundial 2026 completo.

El Mundial 2026 suma una nueva opción para verlo completo

Telefe y la Televisión Pública tendrán partidos de la Selección Argentina y algunos encuentros destacados. Disney+ también aparece dentro de la pelea por una parte del torneo, con una propuesta más amplia de deportes y entretenimiento. Sin embargo, el anuncio de Paramount+ se destaca porque promete los 104 encuentros de la Copa del Mundo a través de la alianza con DSports.

El acuerdo forma parte de una estrategia más grande de Paramount+ para reforzar su oferta deportiva en la región. Según la información difundida por la compañía, la plataforma también incorporará desde el 1 de junio partidos de La Liga de España y de la Copa Conmebol Sudamericana, dos competencias que hasta ahora estaban vinculadas a la pantalla de DSports.

Augusto Rovegno, vicepresidente senior de Contenido de Paramount+ para América Latina, celebró la alianza y sostuvo que el objetivo es llevar a la plataforma “el evento deportivo más importante del mundo”. La frase apunta directamente al lugar que ocupará el Mundial 2026 dentro de la nueva etapa del servicio.

Una plataforma más barata para seguir la Copa del Mundo

El interés por el precio no es menor. En cada Mundial, muchos usuarios se suscriben a servicios o paquetes especiales para no depender solo de los partidos de Argentina. La fase de grupos, los cruces entre selecciones fuertes y las definiciones del torneo suelen empujar el consumo de fútbol durante varias semanas.

En ese contexto, Paramount+ aparece con una ventaja concreta: el valor mensual es sensiblemente menor al de otras opciones que incluyen deportes en vivo. Disney+ muestra en Argentina planes finales que van desde $11.999 hasta $23.999 por mes, según la categoría elegida, aunque su oferta no equivale necesariamente a tener todos los partidos del Mundial.

Por eso, la alianza entre Paramount+ y DSports puede convertirse en una de las novedades más fuertes para quienes ya empiezan a pensar cómo ver el Mundial 2026. Si el precio se mantiene cerca de los valores actuales, la plataforma quedará como una de las opciones más accesibles para seguir la Copa del Mundo completa desde Argentina.