Los detalles de un cambio clave en los subsidios que reciben las obras sociales

La Superintendencia de Servicios de Salud, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, avanzó con cambios en el programa Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) con el objetivo de terminar con los históricos "sellos de goma" que se hacían pasar por obras sociales pero, en realidad, tenían como único objetivo cobrar subsidios del Estado. En algunos casos, las sumas que dejaron de percibir las obras sociales ascendieron a más de 120 millones de pesos.

El Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) que administra la Superintendencia de Servicios de Salud fue implementado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y estaba destinado a complementar los ingresos de las entidades sindicales y compensar mensualmente a las que no superaban los 5.000 beneficiarios. Con el decreto firmado por el gobierno de Javier Milei se produce un reordenamiento del sistema a través del cual, las obras sociales cobrarán los subsidios de forma nominal por cantidad de afiliados.

Argentina cuenta con un total de 291 obras sociales inscriptas como tal y 650 empresas de medicina prepaga. A partir de la entrada en vigencia del decreto reglamentario, 195 obras sociales dejaron de percibir sumas millonarias por parte del Estado. Un ejemplo de ello es la obra social "Modelos Argentinos" que tuvo un recorte de casi 125 millones de pesos debido a la nueva modalidad basada en el otorgamiento de subsidios de acuerdo a la cantidad de afiliados. En el caso de "Conductores de remises y autos al instante y afines", "Personal de Dirección de la Industria Maderera" y "Personal Directivo de la Industria de la Construcción", las sumas superan los 100 millones de pesos mensuales.

El listado es extenso y contiene obras sociales de diversos rubros como Farmacéuticos y Bioquímicos, Cinematográficos, Prensa, Indumentaria, Energía Eléctrica, Industriales, entre otros. Las sumas millonarias serán redistribuidas según un criterio nominal.

"Lo que sucedía hasta ahora era que una enorme cantidad de obras sociales elegían no crecer ni ofrecer mejores prestaciones para no perder subsidios millonarios que recibían, únicamente, por no superar los 5.000 afiliados. Se le daba un premio a la ineficiencia y generaba una injusticia con el resto de las obras sociales que sí superaban ese número a partir de competir libremente en el mercado", expresó una fuente de la Superintendencia de Servicios de Salud.

A partir del decreto publicado en el Boletín Oficial no habrá privilegios de ningún tipo para ninguna obra social por cantidad de afiliados y, el subsidio, quedará directamente en cabeza del propio usuario. Además, pasará de ser de un 80% de la recaudación mensual correspondiente a los aportes y contribuciones (3%) a un 100%.

"Con estas modificaciones, se termina con la especulación de Obras Sociales que eran realidad eran 'sellos de goma' que no querían crecer ni competir a partir de ofrecer mejores prestaciones, sino que solo elegían subsistir por cobrar subsidios del Estado", agregaron.

Según expresaron desde el organismo nacional, la medida va en línea con el objetivo de impulsar la libre competencia en el mercado y que el beneficiario tenga verdadera libertad a la hora de elegir.