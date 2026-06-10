Dónde hacerse el test de VPH gratis en Mendoza para prevenir el cáncer de cuello uterino

Godoy Cruz y el Ministerio de Salud y Deportes, lleva adelante la campaña “1 Test = Cero Cáncer”. En esta oportunidad, el objetivo es promover la realización del test de VPH como herramienta fundamental para prevenir el cáncer de cuello uterino. Los detalles.

Cabe destacar que, este tipo de cáncer puede evitarse casi por completo cuando las lesiones se detectan a tiempo. Por eso, los controles periódicos son fundamentales para cuidar la salud.

Es importante resaltar que, el Virus del Papiloma Humano es muy frecuente en la población. En algunos casos, puede generar alteraciones en el cuello del útero que, con el paso de los años, podrían convertirse en cáncer.

Sin embargo, el proceso suele ser lento y puede demorar alrededor de diez años . De manera tal que, este período representa una oportunidad para detectar a tiempo cualquier anomalía y actuar de manera preventiva.

Además, el test posee una alta efectividad. Cuando el resultado es negativo, el próximo control puede realizarse a los cinco años.

¿Quiénes deben realizarse el estudio de VPH?

La prueba está recomendada para mujeres de entre 30 y 65 años que cumplan con las condiciones necesarias para la toma de la muestra. Así, para garantizar resultados confiables, es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones:

No estar cursando el período menstrual.

Evitar relaciones sexuales durante las 48 horas previas.

No utilizar óvulos, cremas vaginales ni realizar duchas internas durante las 48 horas previas.

En caso de haber tenido un parto reciente, esperar al menos tres meses antes de realizar el estudio.

Por lo tanto, si estas condiciones no se cumplen al momento de la atención, el test no podrá efectuarse.

Centros municipales con turno previo

Las personas interesadas pueden solicitar turno al teléfono 4429369, de lunes a viernes, de 8.30 a 15.

“Arturo Oñativia” – Centro de Salud nº 1: – Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina, barrio Fuchs.

“Don Andrés Martín” – Centro de Salud nº 2: – Chimbas y Salvador Civit, barrio FOECYT.

“Arturo Illia” – Centro de Atención Primaria CIC 908 – Juncal 1890, Villa del Parque.

El test también puede realizarse sin turno previo en los centros de salud dependientes del Ministerio de Salud y Deportes ubicados en distintos puntos del departamento. Allí, las mujeres que cumplan con los requisitos podrán acceder al estudio de manera gratuita. De esta manera, podrán contribuir a la detección temprana de una enfermedad que puede prevenirse.