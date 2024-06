El inesperado agente inmobiliario del Estado: la DGE tiene 39 casas y alquila 70 escuelas

Tras dos intentos fallidos de remate, la mansión del exintendente Luis Lobos, fue cedida a la Dirección General de Escuelas (DGE) bajo el concepto de extinción de dominio. Esa medida se pudo ejecutar gracias a que la Legislatura aprobó un mes atrás una modificación que permite la entrega directa a ese organismo de bienes provenientes de delitos de corrupción. Es difícil que esa propiedad se transforme en una escuela, por lo que la DGE hará más de gestor inmobiliario para venderla. Ese es uno de los particulares roles laterales que le toca al gobierno escolar, pues la casa de Lobos no es la única que se encuentra bajo la órbita de la cartera educativa. Esa repartición tiene 38 inmuebles que fueron percibidos por herencia vacante y que hoy tienen destinos diversos, pero todos fuera del foco de la educación. En esa lista hay viviendas que están entregadas en comodato, casas vacías, departamentos en zonas históricas y hasta algunos que estuvieron cerca de ser usados para estafas.

La planificación de los espacios escolares en ocasiones se ve atravesada por situaciones que no siempre son las adecuadas para las partes involucradas. A partir del faltante de edificios, el Gobierno de Mendoza se ve obligado a recurrir a propiedades que no fueron construidas con el fin de albergar estudiantes, de esa manera, hay jardines y escuelas que funcionan en casas mientras que otras propiedades se encuentran bajo guarda de la DGE debido a su estructura edilicia.

Una propiedad está ubicada en la calle República del Perú 1251 de Las Heras

La Dirección General de Escuelas posee inmuebles propios destinados al servicio educativo, de los cuales 1.280 son edificios escolares que, sumado a los 72 alquilados, hacen un total de un total de 1.352 inmuebles.

Según información proporcionada por la cartera educativa, hay un total de 72 inmuebles alquilados que son destinados a establecimientos educativos. Es decir, escuelas que funcionan en espacios "adaptados" y no construidos para ese fin. En esa situación cursan 20.882 alumnos de la provincia. Por mes, la DGE gasta $38.000.000 en alquiler de edificios para escuelas. El presupuesto 2024 contempla una erogación total de 565.779.357 pesos para la renta de esas propiedades que serán destinadas a la DGE.

Otra de las propiedades está en la calle Ameghino 751 de Ciudad

Al ser consultada por los alquileres de inmuebles, la jefa de gabinete de la Dirección General de Escuelas, Daniela García aclaró que buscan achicar los gastos en alquileres. "Actualmente se están realizando obras en la Escuela Eva Perón para que quede en condiciones de albergar oficinas y dependencias de la DGE y de esa manera prescindir de algunos alquileres de oficinas que funcionan de forma externa a Casa de Gobierno", dijo la funcionaria.

DGE: agente inmobiliario

La Legislatura de Mendoza sancionó semana atrás el proyecto que envió el gobernador Alfredo Cornejo para crear el fondo escolar permanente. La idea formaba parte del artículo 212 de la Constitución provincial pero no había sido reglamentada. La norma dispone la creación de un fondo escolar permanente donde se depositará el dinero de las herencias vacantes. Esta figura legal se configura cuando muere una persona y no hay herederos que reciban sus bienes. En ese caso, la Justicia entrega esa herencia al Estado, más específicamente, la Dirección General de Escuelas. Gestionar esos inmuebles algunas veces es más un problema que una ayuda para la DGE y por eso buscan agilizar la venta.

En lo que respecta a Herencias Vacantes, actualmente hay 39 inmuebles que se encuentran inscriptos a nombre de la cartera educativa bajo esa denominación y se encuentran en condiciones de ser subastados. Sin embargo son muchos más. En la lista hay de todo, desde dos departamentos en el Barrio Cano hasta quinchos que en muchos casos están habitados.

"Aquellas propiedades que actualmente se encuentran en comodato a favor de terceros, el cuidado y mantenimiento de los mismos está a cargo de los comodatarios, estando el comodante (DGE) habilitado a solicitar la devolución inmediata cuando así lo estime. Dichos contratos tienen una duración de 3 años, con opción a renovación", explicaron desde la DGE. En una recorrida realizada por MDZ se detectaron varias particularidades. Un vecino de uno de los inmuebles explicó que hubo varios intentos de venta fraudulenta.

La propia DGE no puede usarlos. "Muchos de los inmuebles no pueden utilizarse debido a las características edilicias que presentan y los materiales con los que fueron construidos. Hay muchas viviendas de adobe que no son aptas para fines educativos y están bajo guarda y cuidado de comodatarios", expresó García.

Infografía MDZ

Distribución por departamentos de los 39 inmuebles percibidos por herencia vacante:

Ciudad de Mendoza: 10

Godoy Cruz :2

Guaymallén: 6

Junín :1

Lavalle: 1

Las Heras: 6

Maipú: 2

Malargüe: 1

Rivadavia: 3

San Carlos: 1

San Martín: 2

San Rafael: 3

Tupungato: 1