Salió el billete de $10.000: un economista asegura que durante la gestión Milei podría emitirse uno de $50.000

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que a partir de este martes entra en circulación el nuevo billete de $10.000. Llevan los rostros de Manuel Belgrano y de María Remedios del Valle y, según explicaron en un comunicado oficial, facilitará las transacciones, hará más eficiente la logística del sistema financiero y permitirá reducir los costos de adquisición de los billetes terminados. En el último trimestre saldría otro billete de $20.000. Se abren muchos interrogantes, y para despejar dudas Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el comercio exterior del SXXI, exsubsecretario de Industria y Comercio, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM.

Ahora salió el de $10.000 y Ponce aseguró que "el de $20.000 va a salir en el último trimestre en homenaje a Alberdi. Estamos hablando de un billete en el entorno de los 10 dólares, tampoco es tanto escándalo", comentó jocosamente.

Miguel Ponce arrancó con un dato de color: "Como curiosidad ¿de dónde vienen los billetes? De China. En momentos en los cuales nuestro vínculo con China atraviesa, posiblemente, uno de los peores momentos en décadas. Era nuestro primer socio comercial, pasó a ser segundo, superado por Brasil, y desde el mes pasado es tercero, superado por la Unión Europea. Y no es que estamos recontra exportando más a Brasil y a la Unión Europea, sino que es un retroceso porque China está dejando de comprarnos, carne y soja fundamentalmente. Justo cuando estamos con problemas donde no nos renuevan el swap, donde la canciller los ofende diciendo que todos los chinos son iguales. En medio de todas estas malas prácticas que se están realizando desde la Cancillería, los billetes nuevos vienen de China".

Por otro lado, al igual que otros economistas y analistas, opinó sobre si el momento en el que llega este billete no debería haber sido antes. "No puede ser que la máxima denominación de tu billete en la calle sean 10 dólares. Eso no se da en ningún lugar del mundo, porque sino tenés que andar con carretillas", dijo Ponce. Además: "Generan una situación de mayor inseguridad. Han habido algunos episodios policiales porque es muy fácil sospechar de alguien que sale de un banco con una mochila".

A este problema se suma uno importante para la economía en general y es que, según Ponce, "el costo de hacer el billete es más caro que el valor. Hay un negocio de las monedas porque obviamente te dan más por la cantidad del material del que se trate que por el valor de la moneda en sí". Además, "durante mucho tiempo se decía que no se quería emitir nuevos billetes para no reconocer que había inflación. Como si pudiera ocultarse el tema de la inflación que, por supuesto, hay que resolverlo".

Si bien el Banco Central sacó el comunicado oficializando la circulación del nuevo billete, para que se haga efectivo "lo central es que carguen los cajeros", comentó Ponce y agregó que "en muchos cajeros el proceso de adaptación no se ha efectuado. Pasó con los billetes de $2.000 que no te los entregaban, no reconocía la diferencia entre uno y otro".

El experto en Economía advirtió que "esto sí implica una inversión para los bancos y para los sistemas. Yo creo que eso debe ser acelerado" y en ese sentido agregó que, en su opinión "se han apurado en el día de hoy porque están necesitando dar noticias diarias como para tapar la situación social que vive la gente. Todos los días hay una suerte de bombardeo de noticias nuevas que van tapando las que, a lo mejor, generan el mayor nivel de preocupación de la gente".

En el marco de la política monetaria del Gobierno nacional, y ante la pregunta de si es posible que antes de que termine el mandato del presidente Javier Milei, podríamos ver en la calle billetes de $50.000 o $100.000, Miguel Ponce respondió que "de $50.000, es muy posible. Estaríamos hablando, a fin de cuentas, de un billete de 50 dólares, por lo tanto no es disparate".

Escuchá la entrevista completa: