Avanzan los cierres y despidos en comercios por los altos costos

La crisis económica tiene su impacto en diferentes sectores de la sociedad. Jubilados, desocupados y trabajadores formales estatales y privados con salarios bajos, trabajadores informales con pocos derechos o directamente nulos. A cada uno la situación económica acuciante le afecta de una u otra manera pero todos tienen que comer, vestirse, ir a trabajar, al médico, comprar remedios, llevar a niños y niñas a la escuela. Aunque todos tengan que vestirse y comer, la economía familiar se resiente por el aumento de los alquileres, los servicios, el boleto y los comercios, sienten también esa falta de dinero. La falta de entrada de dinero en los locales comerciales ha derivado en un motivo para el cierre y los despidos cuyos números son alarmantes en la provincia de Mendoza y el país.

Las dificultades para mantener abierto un local comercial en estas épocas son muchas. Los altos costos de los alquileres y los servicios que vive cada familia de Argentina, en el caso de los comercios se multiplican varias veces porque el consumo es mayor.

En Mendoza, la situación económica no es mejor que en el resto del país y los locales comerciales, principalmente los comercios chicos, familiares que generalmente se encuentran más alejados del microcentro mendocino, han comenzado a cerrar sus puertas y persianas. Hasta los locales comerciales y cadenas más grandes han empezado a cerrar, con el agravante de que muchas familias quedan en la calle.

Los comercios más chicos son los primeros en cerrar. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Fernando Ligorria, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio contó a MDZ la difícil situación por la que atraviesa el sector. En relación a los cierres de locales explicó que en la actualidad solo se han registrado el cierre de cuatro.

“En realidad uno es una franquicia de Vitamina que cerró uno en el microcentro y dos que estaban en los centros comerciales, en Palmares y en El Portal del Sol y después tenemos otra empresa, Crédito del Valle que es de Lavalle. No tenemos otro registro de bajas, porque las otras bajas que se han dado no todas pasan por el sindicato, más allá de que nosotros lo vemos por parte de la obra social o por parte de del sindicato, esto lleva un proceso que nos demora más de tres o cuatro meses saber realmente cuál es el número de empresas que han cerrado”, explicó.

Los despidos en el comercio han superado los 100 en cuatro meses. Foto: EFE.

“Sí sabemos que han cerrado empresas que no tienen empleados en relación de dependencia, comercios chicos, que son de emprendimientos personales, emprendimiento familiares”, detalló el sindicalista.

La relación de los despidos de trabajadores entre el 2023 y el 2024, nos puede dar una pauta de una situación que se agrava. “El dato de lo que pasó en el primer trimestre del 2023 a lo que pasó en el trimestre del 2024 es que hay una suba del 100% de despido. Nosotros en el primer trimestre 2023 registramos aproximadamente entre 30 y 32 despidos y, en el primer trimestre 2024, tenemos 80” señaló Ligorria.

A esa enorme cantidad de despidos de trabajadores registrados durante el primer trimestre en Mendoza, hay que sumarle el mes de abril. “Abril fue el mes donde dos empresas no cerraron pero sí despidieron gente. El caso del supermercado de Chango Más que fueron 19 y más el caso de Binser que es una empresa que vende artículos de maquinaria de gastronomía y despidió a 15 trabajadores”, indicó.

Imagen Ilustrativa. Foto: Archivo MDZ.

Entre enero y abril de 2024 los despidos en el sector de comercio que tiene registrado el CEC han llegado a los 114. Sin embargo, ahí no termina la situación de vulnerabilidad de los trabajadores de comercio. “Eso es lo que nosotros tenemos registrado. Recordemos que hay despidos que van directamente a la Subsecretaría de Trabajo o a algún abogado particular y que no quedan registrados”, manifestó Ligorria. En todos los rubros ha habido despidos. “En indumentaria, zapaterías, casa de deporte, supermercados”.

La grave situación de la informalidad

Los trabajadores informales es decir, aquellos que no están registrados, lo que comúnmente se llama “trabajo en negro” es extendida en el sector de comercio en la provincia. “Los trabajadores informales en Mendoza representan más del 50% de toda la masa. Estamos hablando que Mendoza tiene aproximadamente registrados alrededor de 32.000 empleados de comercio”. Es decir que, hay entre 15.000 y 18.000 trabajadores informales.

El comercio es junto a la gastronomía y la construcción, los sectores con mayor informalidad. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

“Pero además de la no registración, hay tres alternativas más que siempre se manejaron y que siempre están en la irregularidad como por ejemplo, la registración deficiente que es cuando trabajan todo el día, pero están registrados por medio día y la otra parte se la pagan en negro. Y aquellos que precarizan el salario que están en negro y que le pagan menos de lo que dice el Convenio Colectivo, aquellos que están registrados por media jornada y la otra jornada se la pagan este con mucho menos de lo que establece el convenio colectivo”, finalizó el titular del CEC.