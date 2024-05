Tras arancelarles los servicios de salud, Salta anunció que bajó la atención a extranjeros

Meses atrás, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 129 para arancelar la atención sanitaria a todas aquellas personas extranjeras que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios, que luego se transformó en Ley. Por lo tanto, no alcanza a quienes tengan residencia permanente o temporaria y corre para hospitales públicos.

Tras efectivizar esta medida, las autoridades vieron cambios. El ministro de Salud Pública salteño, Federico Mangione, informó durante un viaje por Buenos Aires que hubo una baja en el requerimiento de atención de esta franja; en específico, dijo que durante abril en Orán se atendieron 3.300 pacientes, pero luego de que saliera la legislación se atendieron 60 pacientes.

Arrojó estos datos durante una conferencia sobre "Estado, Salud y Realidad Actual", que se realizó como parte de las actividades de lanzamiento de la Diplomatura en Derecho Sanitario de la Universidad Austral de Buenos Aires. Fue invitado para hablar sobre el plan sanitario que están aplicando en la provincia, frente a lo cual se le consultó sobre la aplicación del cobro a personas extranjeras.

"No estamos en condiciones de seguir atendiendo a los extranjeros de manera gratuita", el tuit del gobernador salteño.

De hecho, Sáenz a través de X (ex Twitter) publicó: "He solicitado a distintos legisladores nacionales la presentación de un proyecto de ley similar al que ejecuté en Salta, para que los extranjeros que no acrediten residencia, trabajo registrado y pago de impuestos en el país, paguen la atención en la salud pública, como sucede en cualquier lugar del mundo".

"Hay que priorizar de una vez por todas a los argentinos más vulnerables que habitan nuestro suelo. Invito a todos a sumarse a esta iniciativa, que solo busca cumplir el derecho de millones de argentinos que merecen vivir mejor", sumó el mandatario salteño.

Salta arancela la salud a extranjeros

El DNU que dispuso esto se convirtió, luego, en la Ley Nº 8421. El ministro dijo que el 10% de los recursos de la Salud "van a extranjeros"; por ejemplo, el año pasado en el municipio de Salvador Mazza, donde "el límite con Bolivia es una calle", se llegó a tener "el 85% de ocupación de camas con extranjeros. Y no tenía camas para mis argentinos".

El ministro comentó a Salta/12 sobre el caso de un ciudadano que pidió tratamiento oncológico; había otorgado tres domicilios en Salta, pero que finalmente lo encontraron en territorio boliviano. También habló de una personas privada de la libertad con ciudadanía venezolana que tuvo que ser atendida tras ingerir cubiertos.

Salta busca que el resto del país le cobre la atención sanitaria a extranjeros sin residencia permanente.

Refirió a los "tours sanitarios", aquellos que llegan a la provincia desde países limítrofes y pagaban a un tercero ajeno al sistema de salud por su atención sanitaria. "Antes se atendían pacientes y no se asentaban. Había los que se hacían cirugías plásticas, y otros que se atendían en la parte privada y se los derivaba al hospital. Esas cosas no estaban asentadas y ahora con la Historia Clínica Digital sí", afirmó.

Santa Cruz también le cobrará a los extranjeros la atención en hospitales públicos

La provincia de Santa Cruz comenzará a cobrar a los extranjeros la atención en los hospitales públicos, al igual que ya lo hace Salta, mientras en Neuquén, Mendoza y Córdoba se presentaron proyectos legislativos en idéntico sentido.

"Estamos ya en esa tratativa, implementamos un nuevo carné hospitalario donde hay ciertos requisitos y nosotros tenemos que cubrir a los carenciados que realmente lo necesitan", anunció el ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Ariel Varela, en declaraciones radiales.

El funcionario aclaró que la medida será para los turistas y visitantes que estén de paso por la provincia y no para aquellos extranjeros que residan en Santa Cruz. Además, se refirió a la entrega de turnos Web para las consultas médicas en el Hospital Regional de la capital provincial y a la situación sanitaria por el recorte presupuestario desde el Gobierno nacional, y fue en ese marco que reveló que van a cobrarle a los extranjeros no residentes.

La situación económica no es óptima, y de ahí esta medida. "Estamos pasando por una situación muy crítica. Hubo un recorte de 130 mil millones de pesos del Gobierno nacional, nos han recortado en medicamentos. La provincia tiene que salir a comprar 16 mil litros de leche; y en el aumento de los insumos hay un incremento del 239%", señaló Varela.