Los "contradictorios" datos que reflejó una encuesta sobre Javier Milei y su Gobierno

Un estudio realizado RDT Consultora (Reale/Dalla Torre) para medir el humor social en Argentina a finales del mes de marzo arrojó datos alentadores para el Gobierno nacional ya que la imagen de Javier Milei, a pesar de la situación económica, no sólo no bajó sino que aumentó. Si bien se revalidan las credenciales del presidente, a su vez hay alertas como la angustia por el empleo, la preocupación por el aumento de las tarifas y la percepción de la gente de que se está peor que antes, en comparación con otro estudio realizado a fines de enero. Al respecto, Martha Reale habló con MDZ Radio 105.5 FM.

Martha Reale expresó que "es complejo porque los datos parecen contradictorios y hay que encontrarle una explicación a lo que reflejan las encuestas de opinión pública. Lo primero que tenemos que decir es que, de acuerdo a este último estudio que hicimos entre el 27 y el 30 de marzo a nivel nacional, un 67% de los consultados definía su situación económica actual como mala. Aún así, Javier Milei tiene un 56% de imagen positiva. Incluso incrementó sus niveles de imagen positiva respecto al modificador de fines de enero, no solamente un punto y medio su imagen, sino también mejoró 5 puntos su diferencial positivo". Reale aclaró que el diferencial toma "la imagen positiva menos la negativa y eso arroja, en este caso, un diferencial positivo de 18 puntos" y agregó que "es una imagen muy interesante para un presidente que está gobernando un país con una sociedad exhausta en términos económicos y emocionales. Ese es uno de los datos alentadores para el Gobierno".

Por otro lado, "la preocupación por el empleo se incrementó 8 puntos. Hoy, el 46% nos responde que tiene angustia por el tema del empleo y, además hay otro tema sensible que es el aumento del número de personas que se quedó sin cobertura de salud, que era el 38% en enero y ahora es el 45%". Reale agregó que "tenemos registro de aumento del porcentaje que dice estar muy preocupado por la pérdida del poder adquisitivo. Eso se ha incrementado mucho, es más de 60%. Hay un incremento también en la preocupación por la inseguridad, y es un tema que empieza a colarse muy fuerte en la agenda de la gente en este ranking de preocupaciones ciudadanas, junto a la inquietud por el ajuste de la luz, gas, transporte público y demás".

RDT Consultora dividió el análisis en dos, según aseguró Martha Reale. Por un lado "lo que son los datos alentadores para el Gobierno y después todas estas alertas que empiezan a aparecer y que generan incógnitas de hasta cuándo la sociedad va a sostener sus niveles de adhesión cuando hay una situación compleja en la gran mayoría de la gente".

En cuanto al margen de tolerancia, Reale expresó: "Las conclusiones que sacamos es que le han renovado el crédito a Milei, porque a fines de enero preguntamos cuánto tiempo está dispuesto a soportar de acuerdo a sus situación económica personal, más allá de las ideologías, y planteamos un esquema de tres meses, seis meses, un año, más de un año, o si no podía tolerar nada porque ya no tenía más margen. Los porcentajes nos dan prácticamente igual a finales de enero y a fines de marzo. Un 56% en enero nos daba que no estaba dispuesto a esperar más de seis meses y lo mismo nos da ahora. A eso le sumamos que la imagen del presidente se incrementa, lejos de reducirse, y que se incrementan los niveles de optimismo. Claramente, la conclusión es el que el crédito se renueva".

Para Reale, el nivel de optimismo se deber a que "hay dos aspectos clave: uno tiene que ver con el carisma y habilidades de comunicación. El presidente ha sido hábil en la narrativa en cuanto a destacar que sus acciones han evitado una hiperinflación que parecía inexorable. Por el otro lado, lo defino como que hay traumas del pasado que lo que hacen es profundizar la polarización. Hay una parte muy importante de la población que tiene un rechazo muy fuerte a lo que fueron las políticas del kirchnerismo. Hay una respuesta emocional intensa ante ese rechazo, ese trauma del pasado, que genera un fortalecimiento de la resiliencia social que tiene su impacto en una mayor capacidad para enfrentar nuevos desafíos".

La imagen positiva la lidera tanto Javier Milei, como "Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. Después, Axel Kicillof es el mejor posicionado dentro del espectro opositor con casi el 29% de imagen positiva, pero también tiene un 58% de negativa. Mauricio Macri está mal con un fuerte rechazo de casi el 65%. Cristina Kirchner tiene un rechazo del 66% y Sergio Masa igual".

Escuchá la entrevista completa: