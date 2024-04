Reveló su truco para conseguir micro de larga distancia y descolocó a TikTok

En el mundo de las redes sociales, donde las ofertas y promociones son el pan de cada día, una influencer argentina está dando de qué hablar al revelar su truco para encontrar pasajes de micro de larga distancia a precios sumamente económicos. Martina, conocida como "@jefadelahorro" en TikTok, fue la encargada de revelar su método.

En un video reciente en su perfil de TikTok, Martina mostró cómo logró pasajes a San Luis desde Buenos Aires por tan solo $11.000. En su publicación, detalla que estos precios pueden encontrarse en la página de Plataforma 10, reconocida por ofrecer este tipo de ofertas.

"Me acaban de pasar esta promo y no puedo creer los precios. Superchequeado", comentó Martina en su video, haciendo referencia a un truco que a veces pasa desapercibido: comprar a través de la web. Además, aseguró que hay varias fechas disponibles para reservar el viaje en micro y destacó la posibilidad de aprovechar promociones bancarias acumulables con estas ofertas.

Para dejar claro el valor total del viaje, Martina especificó que los pasajes de ida y vuelta en micro cuestan $11.000 cada uno, haciendo un total de $22.000 para el viaje completo. "Esto es un datazo. Espero que lo compartas", añadió Martina, segura de la utilidad de esta información para sus seguidores en TikTok.

La publicación de Martina no tardó en hacerse viral, acumulando miles de reproducciones y numerosos 'me gusta' en TikTok. En la descripción del video, Martina reafirmó la veracidad de la oferta al escribir: "Esto es cien por ciento real y chequeado". Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, con usuarios expresando su asombro por el truco y agradecimiento por la valiosa información compartida.

El video de TikTok donde muestra cómo conseguir ofertas en pasajes de larga distancia (Video: TikTok/jefadelahorro)