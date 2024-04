Una importante oficina de Anses se encuentra cerrada y sin atención al público

La atención en las oficinas de la sucursal central de Anses en Mendoza se encuentra resentida debido a la rotura de una bomba de agua. Del otro lado, decenas de personas que esperaban esta mañana en el ingreso a las sucursales se mostraron ofuscadas por la medida realizada por los empleados y reclamaron la atención de los turnos.

Las persianas de la sucursal de la calle Eusebio Blanco se cerraron esta mañana ante la mirada atónita de decenas de personas que habían acudido con turnos programados. Según expresaron los empleados de Anses, el motivo del cese de atención es la rotura de la bomba de agua que provocó que el subsuelo del lugar se inundara.

"Estoy desde las cinco de la mañana, estaba segunda en la cola. La semana pasada tampoco atendieron y hoy a las 8 nos cerraron las persianas diciendo con la excusa de que no hay agua. Nosotros no necesitamos agua para hacer los trámites, venimos a que nos atiendan como corresponde", expresó Estela y agregó: "Vine sin turno porque la página está caída. Empecé el trámite el martes pasado y todavía no me atienden. No sale nadie, ni siquiera a decir si van a atender o no".

Noticia en desarrollo...