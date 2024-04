Malvinas: lo dieron por muerto, pero su increíble historia sorprendió a todos

La Guerra de Malvinas dejó historias de todo tipo, las cuales cuentan vivencias de los héroes que defendieron la soberanía nacional sobre los archipiélagos del Atlántico Sur, pero no todas guardan el drama como principal atractivo. El caso del comando Enrique Stel es una de ellas, ya que parte de su familia lo creyó muerto, pero fue uno de los últimos combatientes en volver al continente.

Desde Tucumán, Stel habló con MDZ, mientras atraviesa un proceso judicial en una polémica prisión preventiva que lleva ocho años de duración, en el marco de los juicios por la comisión de delitos de lesa humanidad que se cometieron donde estuvo destinado tras egresar del Colegio Militar, dentro de la Zona Militar 5.

Con su formación como militar profesional y siendo comando del arma de comunicaciones, llegó a las Malvinas para las últimas semanas de la guerra, las más crudas del conflicto. "Fueron los días mas problemáticos de la guerra, porque el enemigo ya estaba muy cerca de Puerto Argentino", explicó Stel, que llegó a la capital del archipiélago el 28 de mayo de 1982.

El enemigo tenía más experiencia en el combate que muchos de los soldados argentinos que eran conscriptos, aunque la unidad que conformaba Stel se ceñía a oficiales especializados en comunicaciones. Este tenía como objetivo colaborar con la información brindada a las tropas sobre el enemigo, la cual ya era defectuosa y generaba pérdidas en el bando nacional.

"Los medios de reunión de información no eran lo suficientemente buenos, por lo que nosotros informábamos a las tropas sobre el enemigo", detalló el excombatiente. Pero los problemas de información no ocurrían solo en las Malvinas, sino también con el continente, ya que algunos buscaban llamar a sus hogares por medios no autorizados, a los que Stel llamó "irresponsables", ya que podían dar una ventaja al ejército británico en horas críticas.

Fue esto último lo que generó su "muerte". Según relató Stel, una comunicación clandestina generó una gran confusión: "Murió un comando llamado Estévez y en la comunicación, defectuosa, se entendió Stel". Su hermano, en aquel momento, trabajaba en el Hospital Militar Central del barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde le llegó la información de que Enrique había muerto en combate.

Las fotos tomadas por la Cruz Roja cuando ya era prisionero. Foto: Gentileza Enrique Stel.

"A mi hermano le daban el pésame en el hospital y le comentó a mi papá", relató Stel y agregó que este fue a contarle a su esposa que fue tajante: "No me digas nada, yo se que mi hijo esta vivo". A pesar de la obstinación de su madre, todos creían que Enrique había muerto días después de llegar a las Malvinas, pero ella estaba en lo cierto.

El 14 de junio llegó el fin de la guerra, con la rendición de Mario Benjamín Menéndez, en representación de la Argentina, ante los oficiales de la corona británica. Ese día llegó a la casa de los padres de Enrique un llamado de ultratumba con una voz familiar que les decía que estaba bien: "Sin saber nada llame a mi casa con una radio de alta frecuencia cuando terminó la guerra".

A Stel le habían informado el fin de la guerra y la firma de rendición de Menéndez, por lo que buscó comunicarse con su casa mediante radioaficionados. Recién un mes más tarde volvió de las Malvinas, siendo parte de los últimos que partieron con la derrota a cuestas, luego de las negociaciones de prisioneros con el Gobierno de Margaret Thatcher. El 14 de julio, entonces, partió camino a Buenos Aires.

La negociación de Tatcher tenía dos objetivos: recuperar a un piloto inglés tomado por prisionero y hacer que Argentina pagara el costo de la guerra. El Gobierno dictatorial argentino, por su parte, pretendía evitar el pago y recuperar a los prisioneros en las islas, además de Alfredo Astiz, que había sido trasladado a Inglaterra tras su captura.

Los asesores y ministros de la premier inglesa le informaron que el triunfo en Malvinas ya le había pagado a su Gobierno con la consolidación de su mandato y que el costo de mantener a los prisioneros en las islas era ya innecesario. Por esto, tanto el criminal de lesa humanidad Astiz como el resto de los soldados cautivos volvieron a Argentina, mientras que el piloto británico volvió a su país, quedando suprimido el pago de costas de guerra que buscaba Thatcher para nuestro país.

En cuanto a su condición judicial, Stel se formó como abogado penalista e infiere que, desde un punto de vista dogmático, su prisión domiciliaria es excesiva, ya que lleva ocho años en esa condición en un proceso judicial que lleva diez años: "La norma indica que debo estar libre durante el proceso y hace 8 años que estoy privado de mi libertad".

Cabe aclara que en los procesos por delitos de lesa humanidad iniciados durante la presidencia de Néstor Kirchner se comenzó con un tratamiento distintos sobre los imputados a los que se utilizan en casos "convencionales". Es por esto que, Stel, contó a este medio que hablando con un colega, también procesado, le dijo: "Te vas a morir con este proceso a cuestas".