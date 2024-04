Revés del Gobierno a las prepagas: cómo impacta en Mendoza

El Ejecutivo fue a la Justicia para que las prepagas devuelvan a sus afiliados las diferencias por los aumentos. La presentación fue realizada en el fuero Civil y Comercial Federal y ya tiene juzgado asignado. La medida alcanza a 18 principales empresas de medicina prepaga y deberán descontar todo lo que cobraron por encima de la inflación desde diciembre del año pasado.

Para tratar de entender de conjunto y despejar dudas, Marcos González Landa, abogado y presidente de la Comisión de Salud del Colegio de Abogados de Mendoza, habló con MDZ Radio 105.5 FM. "Es una medida auspiciosa para los usuarios", aseguró.

La decisión oficial llegó luego de las críticas y señalamientos respecto a que los aumentos no se justificaban y los fallos judiciales que habían obligado a que retrotraigan los valores. Al respecto, González Landa expresó que "nuestro Tribunal Federal en Mendoza está haciendo lugar a las acciones de amparo para frenar estos aumentos. Ya con un criterio sostenido, le ordenaba retrotraer la cuota a diciembre, refacturar con el único aumento autorizado para Superintendencia de Salud en ese momento, abstenerse de suspender el servicio por falta de pago hasta tanto no se refacture conforme lo que ordenó y no se ponga a disposición de quien accionó la factura para que pudiera pagar. Eso es lo que se está haciendo, es lo que se está cumpliendo, pero sólo aplica para las personas que han presentado una acción de amparo".

Por otro lado, el abogado opinó que "lo que dio origen a esta resolución fue cuando Claudio Belocopoitt salió a dar declaraciones y manifestó que ‘esto lo tenemos que hacer en conjunto. Nos tenemos que reunir porque tenemos que tomar una posición común’, como presidente de la organización que emplea a las empresas de medicina prepaga. El día posterior a la reunión mencionada, salen las principales prepagas con exactamente el mismo discurso, lo que generó la carterización y derivó en una denuncia".

Marcos González Landa añadió: "Pidieron informes a las diferentes empresas de medicina prepaga, principalmente, a las más reconocidas y eso generó que se iniciara una investigación que dio lugar a esta resolución que hoy en día se materializa con esta orden del Poder Ejecutivo. No es a todas las obras sociales, es a este grupo que son los que se ha comprobado que actuaron de manera carterizada, en violación a artículos de la ley de defensa del consumidor que prohíben, expresamente, estos acuerdos entre prestadores de servicios".

La resolución afecta a las siguientes prepagas, porque específicamente lo dice el decreto: Galeno Argentina, Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical, Omint, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la Unión Argentina de Salud (UAS).

Escuchá la entrevista completa: