Las potencialidades de Mendoza que seducen al motor económico de Europa

El nuevo embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, llegó a la provincia con una agenda cargada de iniciativas y una visión expansiva que trasciende la capital y se extiende a todo el país. En una reciente entrevista exclusiva con MDZ, Lamlé compartió detalles fascinantes sobre sus primeros pasos en esta misión diplomática y sus planes para fortalecer los lazos entre Alemania y Argentina, especialmente en provincias estratégicas como Mendoza.

Dieter Lamlé, nacido en 1960 en Pretoria, ha tenido una destacada carrera en el servicio exterior de Alemania. Entre sus roles más recientes, se destaca como Embajador en Arabia Saudita desde 2021 hasta 2023. Anteriormente, fue Cónsul General en Hong Kong y Macao entre 2017 y 2021. Además, ocupó diversos cargos en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en Berlín, incluyendo director regional para América Latina y el Caribe. Además, ha tenido asignaciones en Perú, Irak, y en la Misión Permanente de Alemania ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Dieter Lamlé, embajador de Alemania en Argentina

Durante su visita a Mendoza, Lamlé no solo se reunió con altos funcionarios y empresarios locales, sino que también trazó planes concretos para proyectos de colaboración en áreas clave como la agricultura, la minería y las energías renovables. Con el respaldo de su país en la transición hacia las energías limpias, destacó el lanzamiento de un proyecto piloto en energías renovables, subrayando el interés mutuo y la atención que Alemania tiene en la Argentina.

- En su paso por la provincia usted se ha reunido con empresarios y funcionarios de la provincia. ¿Qué ha surgido de dichas reuniones?

Es la primera vez que estoy en la provincia de Mendoza. Mi filosofía es que no soy embajador de Buenos Aires, sino de toda la Argentina, eso significa que voy a visitar las provincias. Mendoza es el tercer viaje que hago después de Córdoba y Neuquén y ya llevó un día y medio aquí. En este tiempo he tenido un programa llenísimo y creo que lo más importante fue el encuentro con el gobernador de la provincia, tuvimos una reunión muy fructífera que duró más de una hora y en ella tratamos todos los temas de interés.

Yo creo que hay mucha potencial para una cooperación entre Alemania y Mendoza, están las puertas abiertas, claro, necesitamos los dos, Alemania y Mendoza, esperar para conocer cómo se desarrollará la macroeconomía de Argentina. Pero creo que los sectores claves de la reunión fueron la agricultura, la minería, el sector energía y dentro de este sector, las energías renovables, porque nosotros estamos apoyando fuerte la transición energética hacia energía renovables. Otro tema que dialogamos fue la educación dual, en específico con el intendente de Mendoza y varios representantes de otras universidades.

- ¿Hay empresas alemanas que tengan intenciones de invertir en Mendoza?

Existen muchas inversiones en la provincia, tenemos un ejemplo, la empresa Knauf e incluso hay una cantera aquí en la provincia. El lema de Knauf es "La casa es tu vida y la casa es Knauf". Esta es la empresa más grande que tenemos aquí en Mendoza, sin duda una inversión muy importante. Y luego vamos a ver otras empresas relacionadas con la logística como Alianz, DHL y Kuehne Nagel. Pero lo más importante que vi, fue el lanzamiento de un primer proyecto piloto entre una empresa de Mendoza, que es DistroCuyo, con una empresa alemana Venios. Y es importante porque es el primer proyecto que hacemos en el sector de las energías renovables, hay mucho interés y mucha atención por ambas partes.

- ¿La invasión de Rusia a Ucrania ha generado un cambio en Europa a niveles sociales, pero también energéticos, qué papel puede cumplir la Argentina y Mendoza?

Éramos muy dependientes del gas ruso, nosotros ya no lo queríamos y ellos no querían vendernos, por lo que tuvimos que buscar alternativas a corto plazo y gracias a dicha estrategia pasamos una crisis energética que estaba llegando a Alemania. Pero al largo plazo nosotros vamos a necesitar hidrógeno verde por ejemplo y en Alemania no vamos a poder ser capaces de producirlo y es por eso que iniciamos un diálogo con el Gobierno argentino para que en 2035 podamos recibir este combustible del país. Para ello necesitamos empezar ahora a construir las instalaciones con financiamiento e inversión alemana, para que todo esté listo en 2035. Eso puede ser un proyecto clave que por el momento no sabemos exactamente en qué provincia hacerlo. Podría ser Mendoza porque ustedes tienen todo lo que necesitamos, tienen viento, tienen sol, tienen mucha minería, cobre e incluso el 30% de Vaca Muerta se encuentra aquí en Mendoza. Necesitamos todo en conjunto la agricultura, la minería y las energías renovables.

- Además de proyectos relacionados con la energía, ¿qué otro proyecto puede destacar?

Es importante saber que nosotros tenemos más que 180 empresas alemanas activas en Argentina, la más anciana es Siemens con 157 años aquí en Argentina. Prácticamente, toda la vida de Argentina ha estado acompañada por Siemens y así tenemos muchas empresas alemanas y si bien la Argentina ha tenido y tiene problemas económicos, las empresas alemanas se quedaron y hasta ahora nadie está pensando irse.

Hay nuevas empresas que están mirando ahora a la Argentina y allí surgen nuevos proyectos, como por ejemplo German Accelerator, una especie de puente entre startups argentinas y alemanas. Este programa se encuentra en solo ocho ciudades del mundo y en América Latina la ciudad elegida fue Buenos Aires, no Santiago, no Brasilia, Buenos Aires. El mundo de las Startups es importante porque a diferencia de las inversiones en energía que necesitan una inversión grande y que toman mucho tiempo, este tipo de negocios muchas veces necesitan sólo un poco de dinero y ya pueden arrancar.

- ¿Qué tipo de profesionales busca Alemania en Argentina?

En Alemania nosotros necesitamos entre 8 y 10 millones de trabajadores especializados que nos faltan, buscamos los talentos en todo el mundo. Argentina para nosotros es un país de una gran importancia, porque tenemos los mismos valores y la misma historia, hay muchas que ya funcionan entre Argentina y Alemania, solo hay que encender la llama. Yo siempre digo que una muy buena fórmula es tecnología alemana con talento argentino.

- ¿Qué se espera durante este nuevo período?

Las relaciones entre Argentina y Alemania con el nuevo gobierno mismo son muy buenas, ya hubo varios viajes de políticos argentinos a Alemania entre ellos Diana Mondino que participó en la Conferencia de Seguridad de Múnich y se encontró con la ministra federal de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, también se encontró con el ministro de Finanzas y así han ocurrido otros viajes. Además Argentina ha participado en ferias importantes que se realizan en Alemania, como la feria de turismo ITB Berlín.

Hay un intercambio muy importante de la parte argentina en Alemania y viceversa. Al mismo tiempo, yo tengo 10 delegaciones relacionadas con el parlamento alemán, a lo económico, la agricultura, lo académico. Estamos muy estrechos y muy activos, no estamos en una posición de wait and see, sino que estamos en una posición activa, explorando las posibilidades. Vienen empresas y vienen políticos para ver qué se puede hacer en Argentina si las condiciones para invertir están bien.