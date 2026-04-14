Si tenés doble ciudadanía, esta es la exigencia de Migraciones para salir del país en 2026

En Argentina, la normativa migratoria vigente mantiene una regla clara que suele generar confusión entre quienes tienen doble ciudadanía . A pesar de los cambios recientes en el sistema, sigue siendo obligatorio presentar documentación argentina al salir del país, incluso cuando se utilice un pasaporte extranjero para viajar.

La disposición está respaldada por la Ley de Migraciones N° 25.871 y fue ratificada por el Decreto 366/2025. En ambos casos se establece que todos los ciudadanos argentinos deben acreditar su identidad como tales al momento de ingresar o egresar del territorio nacional.

La medida es aplicada por la Dirección Nacional de Migraciones y alcanza tanto a argentinos nativos como a quienes adquirieron una segunda ciudadanía.

De acuerdo con la normativa vigente, los ciudadanos argentinos deben contar con un documento nacional válido al momento de viajar. Entre las opciones habilitadas se encuentran:

DNI

Libreta Cívica o de Enrolamiento

Cédula de Identidad

Incluso en los casos en los que se utilice un pasaporte extranjero —como el de países con acuerdos de doble nacionalidad, como Italia o España—, este debe estar acompañado por documentación argentina vigente. Para las autoridades, este requisito es obligatorio.

Por qué no alcanza con un pasaporte extranjero

La legislación argentina establece que la nacionalidad no se pierde al adquirir otra. Es decir, para el Estado, una persona continúa siendo argentina más allá de cuántas ciudadanías posea.

En ese marco, el pasaporte extranjero no reemplaza al DNI ni a otros documentos nacionales. Además, la Disposición 2742/2009 refuerza este criterio al señalar que la salida del país debe realizarse con documentación argentina en la mayoría de los casos.

Cómo es el control en Migraciones

En los controles migratorios, la regla es uniforme: todos los ciudadanos argentinos deben ingresar y salir del país acreditando su identidad como tales.

Incluso cuando una persona ingresa con pasaporte extranjero, las autoridades pueden dejar constancia de su condición de argentino. Sin embargo, esto no modifica la obligación de presentar documentación nacional al momento de salir.

Doble ciudadanía: la regla que sigue vigente

Más allá de los cambios recientes en la política migratoria, esta exigencia no fue modificada. Si bien existen situaciones puntuales, la norma general se mantiene: quienes tengan doble nacionalidad deben identificarse como argentinos ante el Estado.

De esta manera, el sistema migratorio sostiene un criterio uniforme para garantizar el control de identidad y el cumplimiento de la legislación vigente.