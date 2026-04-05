Alemania enciende la polémica con una exigencia para varones que viajen al exterior

Alemania volvió a poner bajo la lupa una parte poco conocida de su nueva legislación militar. Desde la entrada en vigor de la modernización del servicio, los varones de entre 17 y 45 años deben pedir autorización al centro competente de la Bundeswehr si quieren permanecer fuera del país por más de tres meses.

La obligación figura en el 3 de la Ley del Servicio Militar, donde también se establece que la exigencia comienza después de los 17 años y se extiende hasta el final del año en que el ciudadano cumple 45.

La discusión cobró fuerza en Alemania después de que medios como Frankfurter Rundschau y Süddeutsche Zeitung retomaran el tema. El punto generó ruido porque la reforma entró en vigor el 1 de enero de 2026, pero esta exigencia había pasado casi desapercibida en el debate público. Según la cobertura publicada en esos medios, el Ministerio de Defensa confirmó que la obligación de autorización también rige fuera de escenarios excepcionales de tensión o defensa .

El cambio forma parte de una reforma más amplia con la que el Gobierno alemán busca reforzar sus fuerzas armadas en los próximos años. En el proyecto oficial del Ministerio de Defensa se plantea un crecimiento hasta 460.000 integrantes en 2035, con hasta 260.000 soldados activos y al menos 200.000 reservistas.

Además, la nueva normativa reinstala instancias obligatorias de evaluación para jóvenes varones y deja abierta la posibilidad de recurrir a mecanismos más exigentes si no alcanza el número de voluntarios.

En paralelo, Alemania enviará este año formularios a hombres y mujeres mayores de 18 años para relevar motivación y aptitud para el servicio. En el caso de los hombres, responder será obligatorio; para las mujeres, voluntario. La revisión médica también será obligatoria para los varones nacidos desde el 1 de enero de 2008, según explicó Süddeutsche Zeitung al resumir los puntos centrales de la reforma.

Uno de los aspectos que más atención atrajo en Alemania es que la regla sobre salidas prolongadas ya no queda atada solo a situaciones extremas. La Frankfurter Rundschau señaló que ahora se aplica de forma permanente y recordó que el texto legal exige "obtener una autorización del centro de carrera competente de la Bundeswehr" para quienes quieran dejar el país por más de tres meses. Al mismo tiempo, el propio artículo prevé que la autorización debe otorgarse cuando no exista una convocatoria concreta al servicio durante ese período.

De todos modos, el Ministerio de Defensa buscó bajar el tono de la polémica en Alemania. Un portavoz dijo: "Aclararemos mediante normas administrativas que la autorización se considerará concedida mientras el servicio militar sea voluntario". En la misma línea, la cartera sostuvo que la obligación no tuvo relevancia práctica ni siquiera durante la Guerra Fría y que la norma no contempla sanciones específicas en caso de incumplimiento.

Así, la novedad en Alemania no pasa tanto por una prohibición de viajar como por la formalización de un control administrativo que el Gobierno justifica como una herramienta para contar con un registro confiable de potenciales movilizables ante una emergencia. La regla existe, está vigente y alcanza a un universo amplio, aunque por ahora el propio Ejecutivo alemán sostiene que, mientras el servicio siga siendo voluntario, esas autorizaciones deberán concederse en principio.