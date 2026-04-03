Argentina le agradeció a Bolivia su apoyo por Malvinas y Reino Unido respondió con dureza

Un nuevo aniversario por la guerra de Malvinas produjo un fuerte cruce entre Bolivia y Reino Unido , lo que terminó en una reacción de la Cancillería argentina . El país vecino respaldó hoy la postura de Naciones Unidas sobre las Islas Malvinas como una discusión pendiente entre Argentina y Gran Bretaña que debe abordarse en negociaciones para alcanzar una solución pacífica. Para el Gobierno de Rodrigo Paz son “legítimos reclamos” los que impulsa Argentina.

La cancillería boliviana sostuvo que su postura se enmarca “en el respeto al derecho internacional, en la solución pacífica de las controversias y en el multilateralismo”.

A partir de esta publicación, el embajador británico Richard Porter calificó la posición de Bolivia como una “intervención profundamente decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido”. Esas islas “son británicas y su soberanía no está en cuestión”, sostuvo Porter.

Al respecto, la diplomacia argentina celebró la postura boliviana, mediante un comunicado: “La Cancillería argentina agradece y respalda la respuesta brindada por la Cancillería boliviana frente a las expresiones desafortunadas realizadas por el Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con motivo de la participación del Vicecanciller boliviano en el acto de conmemoración del día de Veteranos y Caídos en el Conflicto del Atlántico Sur organizado por nuestra Embajada en Bolivia”.

“La República Argentina agradece profundamente el histórico y valioso respaldo del Estado Plurinacional de Bolivia a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, expresado en diversos foros multilaterales y regionales, y a nivel bilateral”, ponderaron.

“Como bien lo expresa el comunicado emitido por la Cancillería de Bolivia, la Cuestión de las Islas Malvinas constituye una situación especial y particular de colonialismo que debe ser resuelta mediante la negociación entre la Argentina y el Reino Unido con el fin de llegar a una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía, de conformidad con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2065 (XX) y demás resoluciones relevantes sobre la cuestión”, reforzaron desde el Ministerio a cargo de Pablo Quirno.

Para la Argentina, “el Reino Unido invoca reiteradamente el principio de libre determinación de los pueblos como argumento para evitar el diálogo”. “Ese principio, esencial en tantos procesos de descolonización, no resulta aplicable a la Cuestión Malvinas: ninguna de las resoluciones de la Asamblea General o su Comité Especial de Descolonización refiere a dicho principio. No existe allí un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus internacional. Existe, sí, una población establecida por la potencia ocupante, luego de la expulsión de la población y autoridades argentinas en 1833. En este contexto, el supuesto “referéndum” de 2013, realizado sin intervención de la Asamblea General, carece de validez y no alteró en modo alguno la situación existente”, agregó Cancillería.

Para el Gobierno, la causa Malvinas “constituye una causa regional”. “Ello se ve reflejado en el tradicional apoyo expresado por los países de la región en diversos foros internacionales y regionales como el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, la OEA, el MERCOSUR, la CELAC, la Cumbre Iberoamericana, el G77 y China, la ZPCAS, el SICA y el Consenso de Brasilia, entre otros”, añadieron.

“La Argentina manifiesta una vez más su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica a esta disputa de soberanía, conforme lo establece la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General”, se concluyó.